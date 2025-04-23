В субботу, 26 апреля, состоится матч 34-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» – «Лестер». Встреча пройдёт на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне.

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Вулверхэмптон

У «Вулверхэмптона» продолжается серия победных матчей в АПЛ. Команда обыграла «Саутгемптон» (2:1), «Вест Хэм» (1:0), «Ипсвич» (2:1), «Тоттенхэм» (4:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:0). «Вулверхемптон» набрал 38 очков и поднялся на 15 место, оставив позади «Тоттенхэм». «Волки» уже точно не вылетят и следующий сезон поведут в АПЛ. На своем поле «Вулферхэмптон» не проигрывает с 25 февраля.

Лестер

«Лестер» смог прервать серию поражений, сыграв вничью с «Брайтоном» (2:2). Но затем «лисы» снова проиграли. На этот раз непреодолимым препятствием стал «Ливерпуль» (0:1). У «Лестера» 18 набранных очков и предпоследнее место в турнирной таблице. Все шансы на сохранение прописки в АПЛ на следующий сезон «Лестер» уже утратил. Команде остается доиграть сезон и готовиться к баталиям в Чемпионшипе.

Личные встречи

В матче первого круга «Вулверхэмптон» одержал уверенную победу со счетом 3:0. Из последних пяти матчей три выиграл «Лестер». Две победы на счету «Вулверхэмптона».

«Вулверхэмптон» – «Лестер»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Вулверхэмптон» забивает в среднем по 1,44 гола за игру. Средняя результативность «Лестера» в гостях составляет ровно 1 гол за матч.

Возможные составы

«Вулверхэмптон»: Бентли, Гомеш, Агбаду, Буэно, Мунеци, Кунья, Аит-Нури, Семеду, Гомес, Нето, Ларсен.

«Лестер»: Хермансен, Томас, Перейра, Коуди, Фас, Сумаре, Ндиди, Эль-Ханнус, Мавидиди, Декордова-Рид, Варди.

Прогноз

«Вулверхэмптон» наверняка захочет продлить серию побед. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,76.

Прогноз Sport.ua Вулверхэмптон Лестер Тотал больше 2,5 1,76 Сделать ставку РЕКЛАМА

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