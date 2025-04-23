Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вулверхэмптон – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
26.04.2025 17:00 - : -
Лестер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 апреля 2025, 19:19 |
37
0

Вулверхэмптон – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 26 апреля в 17:00 по Киеву

23 апреля 2025, 19:19 |
37
0
Вулверхэмптон – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Вулверхэмптон

В субботу, 26 апреля, состоится матч 34-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» – «Лестер». Встреча пройдёт на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Вулверхэмптон

У «Вулверхэмптона» продолжается серия победных матчей в АПЛ. Команда обыграла «Саутгемптон» (2:1), «Вест Хэм» (1:0), «Ипсвич» (2:1), «Тоттенхэм» (4:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:0). «Вулверхемптон» набрал 38 очков и поднялся на 15 место, оставив позади «Тоттенхэм». «Волки» уже точно не вылетят и следующий сезон поведут в АПЛ. На своем поле «Вулферхэмптон» не проигрывает с 25 февраля.

Лестер

«Лестер» смог прервать серию поражений, сыграв вничью с «Брайтоном» (2:2). Но затем «лисы» снова проиграли. На этот раз непреодолимым препятствием стал «Ливерпуль» (0:1). У «Лестера» 18 набранных очков и предпоследнее место в турнирной таблице. Все шансы на сохранение прописки в АПЛ на следующий сезон «Лестер» уже утратил. Команде остается доиграть сезон и готовиться к баталиям в Чемпионшипе.

Личные встречи

В матче первого круга «Вулверхэмптон» одержал уверенную победу со счетом 3:0. Из последних пяти матчей три выиграл «Лестер». Две победы на счету «Вулверхэмптона».

«Вулверхэмптон» – «Лестер»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Вулверхэмптон» забивает в среднем по 1,44 гола за игру. Средняя результативность «Лестера» в гостях составляет ровно 1 гол за матч.

Возможные составы

  • «Вулверхэмптон»: Бентли, Гомеш, Агбаду, Буэно, Мунеци, Кунья, Аит-Нури, Семеду, Гомес, Нето, Ларсен.
  • «Лестер»: Хермансен, Томас, Перейра, Коуди, Фас, Сумаре, Ндиди, Эль-Ханнус, Мавидиди, Декордова-Рид, Варди.

Прогноз

«Вулверхэмптон» наверняка захочет продлить серию побед. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,76.

Прогноз Sport.ua
Вулверхэмптон
26 апреля 2025 -
17:00
Лестер
Тотал больше 2,5 1,76 Сделать ставкуРЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "СЛОТС Ю.ЭЙ." Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

По теме:
Оценил Зинченко. Капитан Арсенала назвал будущих топовых тренеров
Брайтон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Финалист ЛЧ хочет начать переговоры с Челси по поводу 21-летнего таланта
Вулверхэмптон Лестер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
Теннис | 23 апреля 2025, 06:05 1
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят

Элина высказалась о допинг-тестах и дискомфорте во время сдачи анализов

Буковина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 23 апреля 2025, 14:00 63
Буковина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Буковина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

Нейтральные сердца – на стороне аутсайдера, а кого поддержит Фортуна?

Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Футбол | 23.04.2025, 07:46
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Полуфинал Кубка продлен. Матч между Полесьем и Шахтером перешел в овертаймы
Футбол | 23.04.2025, 19:51
Полуфинал Кубка продлен. Матч между Полесьем и Шахтером перешел в овертаймы
Полуфинал Кубка продлен. Матч между Полесьем и Шахтером перешел в овертаймы
Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
Футбол | 23.04.2025, 00:05
Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
21.04.2025, 22:32 2
Футбол
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
22.04.2025, 08:55
Футбол
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
21.04.2025, 22:10
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
23.04.2025, 08:58 3
Бокс
Тренер чемпиона мира: «Усик упадет, нечего будет обсуждать»
Тренер чемпиона мира: «Усик упадет, нечего будет обсуждать»
22.04.2025, 04:08
Бокс
Экс-игрок Реала: «Эти пять игроков лучше Криштиану Роналду»
Экс-игрок Реала: «Эти пять игроков лучше Криштиану Роналду»
22.04.2025, 05:11 4
Футбол
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
23.04.2025, 06:23 2
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем