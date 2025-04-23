«Я верю в Янника». Надаль высказался о допинг-деле Синнера

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что он думает о допинговом деле первой ракетки мира Янника Синнера.

Антидопинговые власти не оспаривают объяснение Синнера о том, что клостебол, обнаруженный в его организме, был случайно передан его тренером во время массажа, но этот эпизод вызвал значительные разногласия в мировом теннисном сообществе.

«В конце концов, если я не ошибаюсь, он признан невиновным. В данном случае это не было положительным событием для нашего вида спорта, тенниса. Ведь такие вещи иногда случаются, несчастные случаи, и именно так я это вижу, потому что верю в Янника. Из того, что я знаю о Яннике, я убежден, что он никогда не пытался обмануть или получить преимущество перед остальными. Я уверен, что он честный и порядочный человек.

С другой стороны, я не хочу ставить под сомнение это решение. Есть протоколы, которым мы все следуем на протяжении всей своей карьеры. В этом случае у властей есть вся информация, а не то, что есть у нас, которая может быть ограниченной и субъективной. Я верю в это решение. Янник смирился с этими тремя месяцами санкций, и поэтому: дело закрыто.

В дальнейшем, если нам не нравится, как функционируют протоколы, то, очевидно, вовлеченные в них люди должны работать над их улучшением. Но что касается меня, то я не люблю плохо отзываться о нашем виде спорта. В конце концов, эти протоколы – это протоколы, которые мы все приняли и подписали», – сказал 22-кратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде.