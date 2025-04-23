Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Ла Лиге выбрали лучший гол апреля. Лидер Атлетика получил награду
Испания
23 апреля 2025, 18:56 |
112
0

В Ла Лиге выбрали лучший гол апреля. Лидер Атлетика получил награду

Точный удар Нико Уильямса в матче против «Райо Вальекано» оказался победным

23 апреля 2025, 18:56 |
112
0
В Ла Лиге выбрали лучший гол апреля. Лидер Атлетика получил награду
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Талантливый вундеркинд национальной сборной Испании Нико Уильямс, на клубном уровне выступающий в составе «Атлетика» Бильбао, получил награду от Ла Лиги.

Именно испанский вингер, по решению организации, был награжден за лучший гол апреля в высшем дивизионе чемпионата Испании.

Признание футболисту принес его забитый мяч в домашнем матче «Атлетик» против «Райо Вальекано» (3:1), состоявшемся 13 апреля.

В нынешнем сезоне Уильямс сыграл 42 матча на клубном уровне, в которых забил 11 голов и отдал 7 ассистов.

По теме:
Про Саудовскую Аравию забыли. Винисиус договорился с Реалом
Настоящий метр. Экс-тренер Ман Сити вписал свое имя в историю Бетиса
Все решено. Барселона определилась с судьбой Флика
Нико Уильямс лучший гол Ла Лига чемпионат Испании по футболу Атлетик Бильбао
Олег Вахоцкий Источник: LaLiga
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
Хоккей | 23 апреля 2025, 07:35 0
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины

Команда сыграет в Дивизионе 1A

Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
Футбол | 23 апреля 2025, 00:05 1
Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании

Итальянский специалист все же сделает ставку на Тибо Куртуа

ВИДЕО. Волошин изменил все. Динамо забило дважды Буковине
Футбол | 23.04.2025, 17:31
ВИДЕО. Волошин изменил все. Динамо забило дважды Буковине
ВИДЕО. Волошин изменил все. Динамо забило дважды Буковине
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
Снукер | 23.04.2025, 06:23
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
Шахтер планирует создать новую команду в сезоне 2025/26. Где будут играть?
Футбол | 23.04.2025, 12:27
Шахтер планирует создать новую команду в сезоне 2025/26. Где будут играть?
Шахтер планирует создать новую команду в сезоне 2025/26. Где будут играть?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
21.04.2025, 22:32 2
Футбол
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
23.04.2025, 07:46 9
Футбол
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
22.04.2025, 08:30 6
Футбол
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
22.04.2025, 21:05
Снукер
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
22.04.2025, 11:55 1
Снукер
Экс-чемпион мира назвал главный недостаток Усика. И дал совет Дюбуа
Экс-чемпион мира назвал главный недостаток Усика. И дал совет Дюбуа
22.04.2025, 08:05
Бокс
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
22.04.2025, 15:08 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем