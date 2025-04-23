В Ла Лиге выбрали лучший гол апреля. Лидер Атлетика получил награду

Талантливый вундеркинд национальной сборной Испании Нико Уильямс, на клубном уровне выступающий в составе «Атлетика» Бильбао, получил награду от Ла Лиги.

Именно испанский вингер, по решению организации, был награжден за лучший гол апреля в высшем дивизионе чемпионата Испании.

Признание футболисту принес его забитый мяч в домашнем матче «Атлетик» против «Райо Вальекано» (3:1), состоявшемся 13 апреля.

В нынешнем сезоне Уильямс сыграл 42 матча на клубном уровне, в которых забил 11 голов и отдал 7 ассистов.