В Ла Лиге выбрали лучший гол апреля. Лидер Атлетика получил награду
Точный удар Нико Уильямса в матче против «Райо Вальекано» оказался победным
Талантливый вундеркинд национальной сборной Испании Нико Уильямс, на клубном уровне выступающий в составе «Атлетика» Бильбао, получил награду от Ла Лиги.
Именно испанский вингер, по решению организации, был награжден за лучший гол апреля в высшем дивизионе чемпионата Испании.
Признание футболисту принес его забитый мяч в домашнем матче «Атлетик» против «Райо Вальекано» (3:1), состоявшемся 13 апреля.
В нынешнем сезоне Уильямс сыграл 42 матча на клубном уровне, в которых забил 11 голов и отдал 7 ассистов.
🎨 No es un gol... ¡𝐄𝐒 𝐔𝐍𝐀 𝐎𝐁𝐑𝐀 𝐃𝐄 𝐀𝐑𝐓𝐄!— LALIGA (@LaLiga) April 23, 2025
❤🤍 @willliamsssnico, del @AthleticClub, es el autor del 𝐆𝐎𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de abril en #LALIGAEASPORTS.#LALIGAGOALOFTHEMONTH | #PREMIOSLALIGA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда сыграет в Дивизионе 1A
Итальянский специалист все же сделает ставку на Тибо Куртуа