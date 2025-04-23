«Мы немного поплыли». Игрок Буковины оценил полуфинал Кубка с Динамо

Игрок Буковины Богдан Бойчук забил гол в ворота Динамо в матче полуфинала Кубка Украины, однако киевляне во втором тайме забили четыре мяча и оформили выход в финал.

«Приятно, что забил, но еще не осознал до конца, что забил киевлянам. Проиграли – этот гол ничего не дает. В перерыве думали, что все реально, однако понимали, что Динамо добавит. За некоторые пропущенные голы обидно, будем анализировать».

«Мне кажется, на фоне такого соперника неплохо смотрелись, но поплыли немного во втором тайме. Динамо – это Динамо, а мы только идем на этот уровень», – сказал Бойчук.

Буковина в Первой лиге идет на 8-й позиции.