Переполох в ЮКСА. Назначат звездного бразильца. Тренировать будет другой

Уже в ближайшее время выступающий в Первой лиге Украины ФК ЮКСА сменит главного тренера первой команды. Об этом пишет портал UA-Футбол.

По информации источника, Дмитрия Чирикалова в должности главного тренера ФК ЮКСА сменит бразилец Алоизио Пирес. Однако из-за отсутствия тренерской лицензии у бразильского специалиста руководить командой на бумаге будет 38-летний Иван Остапов.

Сообщается, что смена тренера напрямую связана с тем, что Чирикал отказывался ставить в основной состав бразильцев, которых ему навязывал агент Пабло Буэно. Якобы Буэно пообещал самому Ромарио, что его сын будет играть в основном составе.

По мнению руководителя ФК ЮКСА Дмитрия Чирикалова, Ромариньо просто не готов играть в основе и потому соглашался его выпускать разве что на замену.

После 17 туров «ЮКСА» идет на 7 месте группы «Повышение», имея в своем активе 17 очков.