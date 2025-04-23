23 апреля в 16:00 стадионе Украины во Львове стартовал полуфинальный матч Кубка Украины.

«Буковина» из Черновцов и киевское «Динамо» играют за путевку в финальный поединок турнира.

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Матч был перенесен из Черновцов во Львов, поскольку домашний стадион «Буковины» не удовлетворяет всех требований для этой стадии турнира.

В другом полуфинале сыграют «Полесье» Житомир и «Шахтер» Донецк (в 18:00 в Житомире).

Столичный коллектив уступал в первом тайме со счетом 0:1. Однако после перерыва «Динамо» собралось и перевернуло ход игры.

После дубля от Назара Волошина и забитого пенальти от Владимира Бражко, голом отметился Николай Шапаренко, появившийся на поле со скамейки запасных. Полузащитник забил мяч на 77-й минуте – 4:1.

ВИДЕО. Буковина посыпалась. Динамо забило четвертый мяч