ВИДЕО. Безупречное исполнение. Бражко реализовал пенальти в ворота Буковины
Киевляне забили третий мяч в полуфинале Кубка Украины – 3:1
23 апреля в 16:00 стадионе Украины во Львове стартовал полуфинальный матч Кубка Украины.
«Буковина» из Черновцов и киевское «Динамо» играют за путевку в финальный поединок турнира.
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Матч был перенесен из Черновцов во Львов, поскольку домашний стадион «Буковины» не удовлетворяет всех требований для этой стадии турнира.
В другом полуфинале сыграют «Полесье» Житомир и «Шахтер» Донецк (в 18:00 в Житомире).
После первого тайма «Буковина» вела в счете, однако киевский клуб смог сравнять счет и выйти вперед во второй половине игры.
На 72-й минуте уверенно удар с 11-метров реализовал полузащитник Владимир Бражко, который сделал счет 3:1.
ВИДЕО. Безупречное исполнение. Бражко реализовал пенальти в ворота Буковины
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