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  4. Остается? Президент Сантоса высказался о будущем Неймара в клубе
Бразилия
23 апреля 2025, 17:27 |
98
0

Остается? Президент Сантоса высказался о будущем Неймара в клубе

Бразилец может остаться в родном клубе

23 апреля 2025, 17:27 |
98
0
Остается? Президент Сантоса высказался о будущем Неймара в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра заявил, что бразильский вингер команды Неймар может продлить контракт с клубом. Функционер надеется, что бразилец останется в родном клубе.

«Учитывая то, что мы обсуждали, очень велика вероятность, что, если он захочет и «Сантос» захочет, мы снова продлим контракт – с прицелом на то, чтобы остаться до следующего чемпионата мира. Это главный проект – на шесть месяцев, и с учетом нынешней ситуации и всего происходящего шансы на продление контракта очень высоки.

Травма Неймара не несет никакой выгоды. Есть проект, эта работа не зависит от того, играет ли он... Нам действительно нужно проанализировать и оценить проект, его непрерывность, выгоды и преимущества от того, что Неймар останется.

Мы всегда хотим рассчитывать на Неймара. Он постоянно работает над восстановлением. Мы надеемся, что в процессе этого прогресса появится возможность его возвращения», – сказал функционер.

Действующий контракт Неймара с «Сантосом» действует до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне бразилец провел 11 матчей на клубном уровне, забив три гола и отдав 3 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Неймар травмировался и не смог доиграть матч в Бразилии

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Сантос чемпионат Бразилии по футболу Неймар
Олег Вахоцкий Источник: Goal.com
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