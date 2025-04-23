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Украина. Премьер лига
23 апреля 2025, 17:10 | Обновлено 23 апреля 2025, 17:21
633
2

ВИДЕО. Загорелась тренировочная база Кривбасса. Работает ГСЧС

Пресс-служба команды уверяет, что все живы. Детали уточняются

23 апреля 2025, 17:10 | Обновлено 23 апреля 2025, 17:21
633
2
ВИДЕО. Загорелась тренировочная база Кривбасса. Работает ГСЧС
Telegram-канал «СВОЇ | Кривий Ріг»

Тренировочная база команды Украинской Премьер-лиги Кривбасс в Кривом Роге загорелась.

В сети появились соответствующие кадры.

Пресс-служба Кривбасса в своем Telegram-кала быстро отреагировала и проинформировала болельщиков:

«Да, пожар. Все живые. Работает ГСЧС».

Информация о причинах пожара уточняется.

Обновлено: Все успели эвакуироваться из админздания. Сообщается, что пожар возник в бухгалтерии. Только год назад здесь произвели ремонт. Главная команда города продолжает тренировку на одном из полей. Между тем, служба безопасности клуба продолжает эвакуацию, в первую очередь детей.

ВИДЕО. Загорелась тренировочная база Кривбасса. Работает ГСЧС

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Даниил Агарков Источник: Telegram
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Комментарии 2
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AndiM
Бухгалтерія? Хм, а тепер давайте згадаємо, за рахунок чого фінансується кривбас. Скільки сотень мільйонів доларів з бюджету пішло на цю "народную каманду" президента віслюка?
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Muskrat2
ПРичина - кацапізм. 
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