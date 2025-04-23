Тренировочная база команды Украинской Премьер-лиги Кривбасс в Кривом Роге загорелась.

В сети появились соответствующие кадры.

Пресс-служба Кривбасса в своем Telegram-кала быстро отреагировала и проинформировала болельщиков:

«Да, пожар. Все живые. Работает ГСЧС».

Информация о причинах пожара уточняется.

Обновлено: Все успели эвакуироваться из админздания. Сообщается, что пожар возник в бухгалтерии. Только год назад здесь произвели ремонт. Главная команда города продолжает тренировку на одном из полей. Между тем, служба безопасности клуба продолжает эвакуацию, в первую очередь детей.

ВИДЕО. Загорелась тренировочная база Кривбасса. Работает ГСЧС