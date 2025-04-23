Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Про Саудовскую Аравию забыли. Винисиус договорился с Реалом
Испания
23 апреля 2025, 18:48 | Обновлено 23 апреля 2025, 18:55
518
0

Про Саудовскую Аравию забыли. Винисиус договорился с Реалом

Контракт будет рассчитан до 2030 года

23 апреля 2025, 18:48 | Обновлено 23 апреля 2025, 18:55
518
0
Про Саудовскую Аравию забыли. Винисиус договорился с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

По информации Marca, Реал и форвард Винисиус Жуниор полностью согласовали все детали нового контракта, который рассчитан до середины 2030 года.

У сторон в течение сезона были трудности в переговорах, в том числе из-за предложения из Саудовской Аравии, где бразильцу давали контракт на 1 миллиард евро.

Сообщается, что «Винисиус уже забыл о Саудовской Аравии» и счастлив подписать договор с Реалом. Игрок в 24 года не готов отказаться от европейского футбола.

В нынешнем сезоне нападающий забил 20 голов и сделал 14 ассистов в 46 матчах.

По теме:
В Ла Лиге выбрали лучший гол апреля. Лидер Атлетика получил награду
Настоящий метр. Экс-тренер Ман Сити вписал свое имя в историю Бетиса
Все решено. Барселона определилась с судьбой Флика
Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
Снукер | 23 апреля 2025, 06:23 2
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру

Си Цзяхуэй переиграл Дэвида Гилберта и стал 6-м китайцем во втором раунде

В погоне за дублем. Динамо одолело Буковину в полуфинале Кубка Украины
Футбол | 23 апреля 2025, 17:56 1
В погоне за дублем. Динамо одолело Буковину в полуфинале Кубка Украины
В погоне за дублем. Динамо одолело Буковину в полуфинале Кубка Украины

Команда Шовковского провалила первый тайм, но собралась после перерыва

Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Футбол | 23.04.2025, 07:46
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Буковина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 23.04.2025, 14:00
Буковина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Буковина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
Бокс | 23.04.2025, 08:58
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
22.04.2025, 08:30 6
Футбол
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
21.04.2025, 22:10
Футбол
Экс-чемпион мира назвал главный недостаток Усика. И дал совет Дюбуа
Экс-чемпион мира назвал главный недостаток Усика. И дал совет Дюбуа
22.04.2025, 08:05
Бокс
Супертяжеловес объяснил, почему легко надерет зад Усику
Супертяжеловес объяснил, почему легко надерет зад Усику
22.04.2025, 00:03 4
Бокс
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
22.04.2025, 11:55 1
Снукер
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
22.04.2025, 08:55
Футбол
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
22.04.2025, 07:36 4
Бокс
Требование коуча. Английский гранд готов заплатить за Лунина большие деньги
Требование коуча. Английский гранд готов заплатить за Лунина большие деньги
21.04.2025, 22:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем