Про Саудовскую Аравию забыли. Винисиус договорился с Реалом
Контракт будет рассчитан до 2030 года
По информации Marca, Реал и форвард Винисиус Жуниор полностью согласовали все детали нового контракта, который рассчитан до середины 2030 года.
У сторон в течение сезона были трудности в переговорах, в том числе из-за предложения из Саудовской Аравии, где бразильцу давали контракт на 1 миллиард евро.
Сообщается, что «Винисиус уже забыл о Саудовской Аравии» и счастлив подписать договор с Реалом. Игрок в 24 года не готов отказаться от европейского футбола.
В нынешнем сезоне нападающий забил 20 голов и сделал 14 ассистов в 46 матчах.
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