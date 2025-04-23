Про Саудовскую Аравию забыли. Винисиус договорился с Реалом

По информации Marca, Реал и форвард Винисиус Жуниор полностью согласовали все детали нового контракта, который рассчитан до середины 2030 года.

У сторон в течение сезона были трудности в переговорах, в том числе из-за предложения из Саудовской Аравии, где бразильцу давали контракт на 1 миллиард евро.

Сообщается, что «Винисиус уже забыл о Саудовской Аравии» и счастлив подписать договор с Реалом. Игрок в 24 года не готов отказаться от европейского футбола.

В нынешнем сезоне нападающий забил 20 голов и сделал 14 ассистов в 46 матчах.