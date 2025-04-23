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Кубок Украины
23 апреля 2025, 16:54 | Обновлено 23 апреля 2025, 17:17
615
1

Полуфинал Кубка Полесье – Шахтер: Ашур и Пушич назвали стартовые составы

Поединок состоится 23 апреля и начнется в 18:00 по Киеву

23 апреля 2025, 16:54 | Обновлено 23 апреля 2025, 17:17
615
1
Полуфинал Кубка Полесье – Шахтер: Ашур и Пушич назвали стартовые составы
ФК Шахтер

23 апреля состоится матч 1/2 финала Кубка Украины 2024/25 между командами Полесье и Шахтер.

Поединок пройдет на центральном стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Имад Ашур и Марино Пушич назвали стартовые составы своих коллективов.

Победитель противостояния выйдет в финале Кубка, где сыграет либо против Буковины, либо против Динамо.

Стартовые составы на матч Полесье – Шахтер

«Полесье»: Кудрик, Тейлор, Чоботенко, Матич, Михайличенко, Сарапий, Бабенко, Гуцуляк, Крушинский, Назаренко, Батиста

«Шахтер»: Ризнык, Грам, Бондарь, Матвиенко, Винисиус Тобиас, Бондаренко, Марлон, Педро Энрике, Педриньо, Эгиналду, Кевин

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Полесье Житомир Шахтер Донецк Полесье - Шахтер стартовые составы Кубок Украины по футболу Имад Ашур Марино Пушич
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Falko
1. Пушик таки зміг укластися у квоту з аж 4 українців. Який молодець! І стратег.
2. Фісюн - фсьо. Навіть кубок не довіряють. Не встиг Різник провести 1-2 тренування, як відразу у складі. За що заплатили 3 мільйони, за 3 матчі в сезоні?
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