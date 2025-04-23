Полуфинал Кубка Полесье – Шахтер: Ашур и Пушич назвали стартовые составы
Поединок состоится 23 апреля и начнется в 18:00 по Киеву
23 апреля состоится матч 1/2 финала Кубка Украины 2024/25 между командами Полесье и Шахтер.
Поединок пройдет на центральном стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
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Имад Ашур и Марино Пушич назвали стартовые составы своих коллективов.
Победитель противостояния выйдет в финале Кубка, где сыграет либо против Буковины, либо против Динамо.
Стартовые составы на матч Полесье – Шахтер
«Полесье»: Кудрик, Тейлор, Чоботенко, Матич, Михайличенко, Сарапий, Бабенко, Гуцуляк, Крушинский, Назаренко, Батиста
«Шахтер»: Ризнык, Грам, Бондарь, Матвиенко, Винисиус Тобиас, Бондаренко, Марлон, Педро Энрике, Педриньо, Эгиналду, Кевин
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