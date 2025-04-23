Оценил Зинченко. Капитан Арсенала назвал будущих топовых тренеров
Эдегор выделил украинца в топ-3
Капитан Арсенала Мартин Эдегор считает, что украинский футболист Александр Зинченко в будущем мог бы стать хорошим наставником, если решит пойти по этой дороге после завершения карьеры.
«Кого я вижу хорошим тренером? Очевидный выбор – Жоржиньо. Очень разумный футболист, тактически сильный и хорошо видит игру. Еще выделил бы Юрриена Тимбера».
«Если называть третьего, то сказал бы про Алекса Зинченко. Не знаю, интересно ли ему это, но я для меня он выглядит тем, кто может стать хорошим тренером», – сказал Эдегор.
В нынешнем сезоне Зинченко провел 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Контракт игрока завершается летом 2026 года.
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