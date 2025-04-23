ВИДЕО. Шок для Шовковского! Буковина забила Динамо в Кубке Украины

23 апреля в 16:00 стадионе Украины во Львове стартовал полуфинальный матч Кубка Украины.

Буковина из Черновцов и киевское Динамо играют за путевку в финальный поединок турнира.

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Матч был перенесен из Черновцов во Львов, поскольку домашний стадион Буковины не удовлетворяет всех требований для этой стадии турнира.

На 23-й минуте открыл счет в матче нападающий «Буковины» Богдан Бойчук!

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