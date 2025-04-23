Украина. Премьер лига23 апреля 2025, 16:35 | Обновлено 23 апреля 2025, 16:37
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ВИДЕО. Шок для Шовковского! Буковина забила Динамо в Кубке Украины
На 23-й минуте буковинцы повели в счете
23 апреля 2025, 16:35 | Обновлено 23 апреля 2025, 16:37
1565
0
23 апреля в 16:00 стадионе Украины во Львове стартовал полуфинальный матч Кубка Украины.
Буковина из Черновцов и киевское Динамо играют за путевку в финальный поединок турнира.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч был перенесен из Черновцов во Львов, поскольку домашний стадион Буковины не удовлетворяет всех требований для этой стадии турнира.
На 23-й минуте открыл счет в матче нападающий «Буковины» Богдан Бойчук!
ВИДЕО Шок для Шовковского! Буковина забила Динамо в Кубке Украины
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