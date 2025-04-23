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Украина. Премьер лига
23 апреля 2025, 16:35 | Обновлено 23 апреля 2025, 16:37
1565
0

ВИДЕО. Шок для Шовковского! Буковина забила Динамо в Кубке Украины

На 23-й минуте буковинцы повели в счете

23 апреля 2025, 16:35 | Обновлено 23 апреля 2025, 16:37
1565
0
ВИДЕО. Шок для Шовковского! Буковина забила Динамо в Кубке Украины
ФК Буковина. Богдан Бойчук

23 апреля в 16:00 стадионе Украины во Львове стартовал полуфинальный матч Кубка Украины.

Буковина из Черновцов и киевское Динамо играют за путевку в финальный поединок турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч был перенесен из Черновцов во Львов, поскольку домашний стадион Буковины не удовлетворяет всех требований для этой стадии турнира.

На 23-й минуте открыл счет в матче нападающий «Буковины» Богдан Бойчук!

ВИДЕО Шок для Шовковского! Буковина забила Динамо в Кубке Украины

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы видео голов и обзор Буковина - Динамо Богдан Бойчук
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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