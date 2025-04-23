Хотят в УПЛ. Клубу Первой лиги интересен ключевой игрок Ворсклы

Клуб Первой лиги Металлист 1925 присматривается к игроку Ворсклы Евгению Павлюку, который может сыграть как в центре обороны, так и опорным хавбеком.

Павлюк является игроком молодежной сборной Украины, в прошлом году был в составе олимпийской сборной.

Сообщается, что Ворскла готова к переговорам, но понимает, что той суммы, которую выручили за продажу в харьковский клуб Ильи Крупского (3 млн евро) на этот раз не будет.

22-летний Павлюк в нынешнем сезоне провел 15 матчей.

Металлист 1925 ставит целью выйти в УПЛ, однако в Первой лиге сейчас идет пятым.