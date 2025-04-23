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Украина. Премьер лига
23 апреля 2025, 16:38 | Обновлено 23 апреля 2025, 16:48
736
0

Хотят в УПЛ. Клубу Первой лиги интересен ключевой игрок Ворсклы

Павлюк может оказаться в Металлисте 1925

23 апреля 2025, 16:38 | Обновлено 23 апреля 2025, 16:48
736
0
Хотят в УПЛ. Клубу Первой лиги интересен ключевой игрок Ворсклы
ФК Ворскла. Евгений Павлюк

Клуб Первой лиги Металлист 1925 присматривается к игроку Ворсклы Евгению Павлюку, который может сыграть как в центре обороны, так и опорным хавбеком.

Павлюк является игроком молодежной сборной Украины, в прошлом году был в составе олимпийской сборной.

Сообщается, что Ворскла готова к переговорам, но понимает, что той суммы, которую выручили за продажу в харьковский клуб Ильи Крупского (3 млн евро) на этот раз не будет.

22-летний Павлюк в нынешнем сезоне провел 15 матчей.

Металлист 1925 ставит целью выйти в УПЛ, однако в Первой лиге сейчас идет пятым.

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Металлист 1925 Ворскла Полтава Евгений Павлюк трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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