Все решено. Барселона определилась с судьбой Флика

Барселона и тренер Ханс-Дитер Флик договорились о продлении контракта на один сезон. Сообщается, что наставнику предлагали более длительное соглашение, но специалист не хочет работать на долгосрочных контрактах.

В каталонском клубе довольны работой Флика, поэтому заключили соглашение сейчас, несмотря на то, что команда еще не гарантировала себе ни один из трофеев.

При этом официальное объявление будет после завершения сезона, чтобы сейчас не мешать команде, которая сражается за три титула.

Барселона лидирует в чемпионате Испании, вышла в полуфинал Лиги чемпионов и сыграет с Реалом в финале Кубка Испании.