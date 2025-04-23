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  4. Все решено. Барселона определилась с судьбой Флика
Испания
23 апреля 2025, 17:30 |
312
0

Все решено. Барселона определилась с судьбой Флика

О контракте объявят после сезона

23 апреля 2025, 17:30 |
312
0
Все решено. Барселона определилась с судьбой Флика
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Барселона и тренер Ханс-Дитер Флик договорились о продлении контракта на один сезон. Сообщается, что наставнику предлагали более длительное соглашение, но специалист не хочет работать на долгосрочных контрактах.

В каталонском клубе довольны работой Флика, поэтому заключили соглашение сейчас, несмотря на то, что команда еще не гарантировала себе ни один из трофеев.

При этом официальное объявление будет после завершения сезона, чтобы сейчас не мешать команде, которая сражается за три титула.

Барселона лидирует в чемпионате Испании, вышла в полуфинал Лиги чемпионов и сыграет с Реалом в финале Кубка Испании.

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Барселона Ханс-Дитер Флик Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
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