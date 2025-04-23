Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Украина. Премьер лига
23 апреля 2025, 16:20 | Обновлено 23 апреля 2025, 16:31
530
0

ФОТО. Игрок Шахтера U-19 посвятил гол погибшему на войне отцу

Отец Николая Огаркова погиб под Бахмутом

23 апреля 2025, 16:20 | Обновлено 23 апреля 2025, 16:31
530
0
ФОТО. Игрок Шахтера U-19 посвятил гол погибшему на войне отцу
ФК Шахтер. Николай Огарков

Капитан Шахтера U-19 Николай Огарков забил гол в матче юношеского чемпионата Украины и посвятил мяч отцу, Сергею Огаркову, который в прошлом году погиб на войне с россией.

– Потеря отца стала переломным моментом. Она заставила меня по-другому посмотреть на жизнь, на время, которое у нас есть с близкими. Я научился больше ценить моменты – даже обыденные, потому что понимаю, как быстро все может измениться. Появилось чувство глубокой тишины внутри, которую, кажется, уже ничем не заполнишь. Но одновременно и понимание, что любовь не исчезает, она остается с нами.

– Кто был рядом в самые трудные моменты? Как поддержка помогла тебе?
– Больше всего – моя семья. Мама, сестра, друзья, также большое спасибо «Шахтеру» за поддержку. Клуб не оставил меня наедине с горем. Это значит немало. Именно в такие моменты ты чувствуешь, как важно иметь настоящих людей вокруг.

– Недавно твой пост, посвященный годовщине потери отца, получил много отзывов и слов поддержки. Было ли это для тебя важно? И чувствуешь ли ты гордость своим отцом?
– Да, был приятно удивлен такой поддержкой. Благодарен всем, что понимают и разделяют мою боль. А что касается гордости, она всегда со мной. Мой отец был достойным человеком, и я несу эту память с благодарностью. Его ценности живут во мне.

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российско-украинская война Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Николай Огарков чемпионат Украины по футболу U-19
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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