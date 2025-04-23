Шахтер против Динамо. Обнародованы назначения судей на матчи 26-го тура УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола определились с бригадами арбитров, которые будут работать на матчах 26 тура чемпионата Украины.

Матчи 26-го тура запланированы с 25 по 27 апреля включительно.

Главным судьей на центральный матч уик-энда «Шахтер» – «Динамо», который состоится на «Арене-Львов», назначен Виталий Романов из Днепра.

Судейское назначение на 26-й тур УПЛ