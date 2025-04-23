Украина. Премьер лига23 апреля 2025, 14:31 | Обновлено 23 апреля 2025, 14:35
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Шахтер против Динамо. Обнародованы назначения судей на матчи 26-го тура УПЛ
С 25 по 27 апреля состоятся матчи еще одного тура чемпионата
23 апреля 2025, 14:31 | Обновлено 23 апреля 2025, 14:35
1036
4
Комитеты Украинской ассоциации футбола определились с бригадами арбитров, которые будут работать на матчах 26 тура чемпионата Украины.
Матчи 26-го тура запланированы с 25 по 27 апреля включительно.
Главным судьей на центральный матч уик-энда «Шахтер» – «Динамо», который состоится на «Арене-Львов», назначен Виталий Романов из Днепра.
Судейское назначение на 26-й тур УПЛ
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Комментарии 4
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о, ну понятно) судьи заряжены, ахметовская премия обещана, всё ок. я вообще думал катька сама отсудит, так было бы надёжнее.
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скандал гарантовано
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