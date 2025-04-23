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  4. Шахтер против Динамо. Обнародованы назначения судей на матчи 26-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
23 апреля 2025, 14:31 | Обновлено 23 апреля 2025, 14:35
1036
4

Шахтер против Динамо. Обнародованы назначения судей на матчи 26-го тура УПЛ

С 25 по 27 апреля состоятся матчи еще одного тура чемпионата

23 апреля 2025, 14:31 | Обновлено 23 апреля 2025, 14:35
1036
4
Шахтер против Динамо. Обнародованы назначения судей на матчи 26-го тура УПЛ
УПЛ. Виталий Романов

Комитеты Украинской ассоциации футбола определились с бригадами арбитров, которые будут работать на матчах 26 тура чемпионата Украины.

Матчи 26-го тура запланированы с 25 по 27 апреля включительно.

Главным судьей на центральный матч уик-энда «Шахтер» – «Динамо», который состоится на «Арене-Львов», назначен Виталий Романов из Днепра.

Судейское назначение на 26-й тур УПЛ

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Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 4
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mastorent
о, ну понятно) судьи заряжены, ахметовская премия обещана, всё ок. я вообще думал катька сама отсудит, так было бы надёжнее.
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Перець
скандал гарантовано
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