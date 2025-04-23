Известны стартовые составы на полуфинал Кубка Украины Буковина – Динамо
Матч пройдет 23 апреля в 16:00
23 апреля в 16:00 на стадионе Украина во Львове состоится полуфинальный матч Кубка Украины.
Буковина из Черновцов и киевское Динамо разыграют путевку в финальный поединок турнира.
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Матч был перенесен из Черновцов во Львов, поскольку домашний стадион Буковины не удовлетворяет все требованиям для этой стадии турнира.
Наставники обеих команд определили стартовые составы на этот поединок.
В другом полуфинале сыграют Полесье Житомир и Шахтер Донецк (в 18:00 в Житомире).
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Жду на радость Украине:
В ворота Динамо голов❗⚽ 😊
Аніж Ванат!
Це тезка ❤️😸Мурлики -
Ігор Солдат❗💛🖤 😊