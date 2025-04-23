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Украина. Премьер лига
23 апреля 2025, 15:06 | Обновлено 23 апреля 2025, 15:17
2259
4

Известны стартовые составы на полуфинал Кубка Украины Буковина – Динамо

Матч пройдет 23 апреля в 16:00

23 апреля 2025, 15:06 | Обновлено 23 апреля 2025, 15:17
2259
4
Известны стартовые составы на полуфинал Кубка Украины Буковина – Динамо
ФК Динамо

23 апреля в 16:00 на стадионе Украина во Львове состоится полуфинальный матч Кубка Украины.

Буковина из Черновцов и киевское Динамо разыграют путевку в финальный поединок турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч был перенесен из Черновцов во Львов, поскольку домашний стадион Буковины не удовлетворяет все требованиям для этой стадии турнира.

Наставники обеих команд определили стартовые составы на этот поединок.

В другом полуфинале сыграют Полесье Житомир и Шахтер Донецк (в 18:00 в Житомире).

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Буковина - Динамо стартовые составы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 4
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Test
гАвтор!! На картинці один склад, а  в описі інший . Як казав Кличко : " Хто не чув той побачить"
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+4
DK2025
Вы как то это... Редактор то проверяет тексты?!
Динамо дубль выставило. Интересно посмотреть на Лучкевича. И странно, что Ярмола с самого начала играет. А так все это предполагалось, бережем силы на кротов.
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+2
⚒️Виталёк/Люблю❤️Мурлыку😸Но ЗА БУКОВИНУ
У меня есть в Буковине💛🖤 -
Тёзка Виталий Кольцов❗
Жду на радость Украине:
В ворота Динамо голов❗⚽ 😊
Ответить
-7
⚒️Виталёк/Люблю❤️Мурлыку😸Но ЗА БУКОВИНУ
Кращий СТОКРАТ❗
Аніж Ванат!
Це тезка ❤️😸Мурлики -
Ігор Солдат❗💛🖤 😊
Ответить
-7
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