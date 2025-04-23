Известны стартовые составы на полуфинал Кубка Украины Буковина – Динамо

23 апреля в 16:00 на стадионе Украина во Львове состоится полуфинальный матч Кубка Украины.

Буковина из Черновцов и киевское Динамо разыграют путевку в финальный поединок турнира.

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Матч был перенесен из Черновцов во Львов, поскольку домашний стадион Буковины не удовлетворяет все требованиям для этой стадии турнира.

Наставники обеих команд определили стартовые составы на этот поединок.

В другом полуфинале сыграют Полесье Житомир и Шахтер Донецк (в 18:00 в Житомире).