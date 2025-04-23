На Netflix состоялась премьера сериала «Карлос Алькарас: Мой путь»

23 апреля на Netflix состоялась премьера нового документального сериала «Карлос Алькарас: Мой путь» об одном из самых популярных игроков в мировом теннисе на сегодняшний день. Сериал предлагает беспрецедентный доступ к жизни молодого испанского теннисиста на корте и за его пределами.

Это документальный фильм, созданный Morena Films для Netflix, в котором рассказывается о самом молодом лидере мирового рейтинга ATP в истории тенниса. Создатели следят за Карлосом Алькарасом в сезоне 2024 года.

Зрители познакомятся не только с теннисистом, но и с жизнью вне корта одного из лучших спортсменов мира. Продукт сделан, как некое путешествие глазами Карлоса Алькараса.

Сериал состоит из трех серий. Доступны украинские субтитры.