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23 апреля 2025, 13:57 | Обновлено 23 апреля 2025, 13:59
68
0

На Netflix состоялась премьера сериала «Карлос Алькарас: Мой путь»

Сериал предлагает беспрецедентный доступ к жизни молодого испанского теннисиста

23 апреля 2025, 13:57 | Обновлено 23 апреля 2025, 13:59
68
0
На Netflix состоялась премьера сериала «Карлос Алькарас: Мой путь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

23 апреля на Netflix состоялась премьера нового документального сериала «Карлос Алькарас: Мой путь» об одном из самых популярных игроков в мировом теннисе на сегодняшний день. Сериал предлагает беспрецедентный доступ к жизни молодого испанского теннисиста на корте и за его пределами.

Это документальный фильм, созданный Morena Films для Netflix, в котором рассказывается о самом молодом лидере мирового рейтинга ATP в истории тенниса. Создатели следят за Карлосом Алькарасом в сезоне 2024 года.

Зрители познакомятся не только с теннисистом, но и с жизнью вне корта одного из лучших спортсменов мира. Продукт сделан, как некое путешествие глазами Карлоса Алькараса.

Сериал состоит из трех серий. Доступны украинские субтитры.

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Карлос Алькарас (теннисист) Netflix
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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