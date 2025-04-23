Артур МИКИТИШИН: «Хотелось принести положительные эмоции болельщикам»
Полузащитник «Кривбасса» подвел итоги матча с «Зарей»
В матче 25-го тура УПЛ «Кривбасс» в Кривом Роге принимал луганскую «Зарю». Поединок закончился победой хозяев поля со счетом 3:0. Впечатлениями о матче поделился автор одного из голов Артур Микитишин.
– Артур, поздравляем с победой и голом. Вспомни, как забивал?
– Разыграли быстро аут, я пошел на дальнюю стойку. Вакулко меня увидел и классно отдал, спасибо за передачу. Я давно уже хотел забить и поздравить свою жену с беременностью. Мне это удалось, потому очень рад.
– Игра удалась «Кривбассу»?
– Мы давно не побеждали дома, поэтому нам хотелось принести положительные эмоции болельщикам. Сегодня нам это удалось, забили три гола, заработали три очка. Я думаю, сегодня нам все удалось. Все рады и двигаемся вперед, нам есть за что бороться, еще ничего не потеряно. Потому смотрим только вперед и прогрессируем.
– Поддержка с трибун как всегда была на уровне?
– Да, и большое спасибо за поддержку. Даже на Пасху люди пришли и поддержали команду. Это нас заряжает, мы им очень благодарны. Будем стараться дарить им положительные эмоции и дальше.
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