Украинская теннисистка сыграет в 1/8 финала на турнире в Швейцарии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 262) вышла в 1/8 финала грунтового турнира ITF W75 в Кьяссо, Швейцария.

25-летняя украинка, успешно преодолевшая стадию квалификации, в первом раунде основной сетки уверенно переиграла Армони Тан (WTA 283) из Франции. Двухсетовый поединок продолжался 1 час и 10 минут. Это был третий матч между теннисистками и вторая победа Катарины.

ITF W75, Кьяссо. Грунт. 1/16 финала

Катарина Завацкая (Украина) [Q] – Армони Тан (Франция) [Q] – 6:3, 6:1

В 1/8 финала украинка сыграет с победителем пары Хулия Риера (Аргентина, WTA 162) [2] – Тайла Престон (Австралия, WTA 211).