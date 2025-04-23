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ITF
23 апреля 2025, 13:00 | Обновлено 23 апреля 2025, 13:03
343
1

Украинская теннисистка сыграет в 1/8 финала на турнире в Швейцарии

Катарина Завацкая в первом раунде основной сетки уверенно переиграла Армони Тан

23 апреля 2025, 13:00 | Обновлено 23 апреля 2025, 13:03
343
1
Украинская теннисистка сыграет в 1/8 финала на турнире в Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 262) вышла в 1/8 финала грунтового турнира ITF W75 в Кьяссо, Швейцария.

25-летняя украинка, успешно преодолевшая стадию квалификации, в первом раунде основной сетки уверенно переиграла Армони Тан (WTA 283) из Франции. Двухсетовый поединок продолжался 1 час и 10 минут. Это был третий матч между теннисистками и вторая победа Катарины.

ITF W75, Кьяссо. Грунт. 1/16 финала

Катарина Завацкая (Украина) [Q] – Армони Тан (Франция) [Q] – 6:3, 6:1

В 1/8 финала украинка сыграет с победителем пары Хулия Риера (Аргентина, WTA 162) [2] – Тайла Престон (Австралия, WTA 211).

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ITF Кьяссо Катарина Завацкая Армони Тан Тайла Престон Хулия Риера
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
У дівчат схожа доля. Обидві мають перемоги над рейтинговими суперницями, обидві стукалися в першу сотню. Але так і не розкрили свій потенціал і втратили десь півтори сотні місць.
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