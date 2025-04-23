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WTA
23 апреля 2025, 12:26 | Обновлено 23 апреля 2025, 12:33
54
1

БАДОСА: «Иметь скорость Свентек или Гауфф и мою мощь – это идеально»

Паула Бадоса выступила перед журналистами

23 апреля 2025, 12:26 | Обновлено 23 апреля 2025, 12:33
54
1
БАДОСА: «Иметь скорость Свентек или Гауфф и мою мощь – это идеально»
Getty Images. Паула Бадоса

Испанская теннисистка Паула Бадоса призналась, что с трудом могла ходить из-за травмы, перед возвращением на корт на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.

Выступая перед журналистами, бывшая вторая, а ныне девятая ракетка мира Паула Бадоса рассказала о своем физическом состоянии, поскольку не выходила на корт с марта, когда снялась с турнира в Майами.

«Я бы солгала, если бы сказала, что сейчас в идеальной форме. Я восстанавливаюсь. Это, пожалуй, одно из самых сложных восстановлений, потому что травма совсем не похожа на то, через что я проходила раньше.

Это было что-то, что реально действовало мне на нервы, в прямом смысле. Потому что я чувствовала себя ужасно даже в повседневной жизни. Я постоянно испытывала боль, у меня были проблемы со сном, мне было тяжело ходить – это было очень тяжело».

Бадоса снялась с Открытого чемпионата Майами перед четвертьфиналом, а затем пропустила турнир в Чарльстоне по той же причине. Готовясь вернуться на свой домашний турнир, испанка рассказала, насколько трудным был процесс восстановления.

«Мне сделали несколько инъекций. Первая не помогла, а вот вторая, кажется, начала действовать. Но каждое утро я просыпаюсь с тревогой. На данный момент все отклики положительные, и я могу тренироваться, набирать форму, восстанавливаться. Я счастлива, что, по крайней мере, мне больше не больно каждый день».

После серии вопросов о травме Бадосе предложили выбрать навык, который она хотела бы позаимствовать у другой современной теннисистки WTA.

«Я бы, конечно, хотела иметь скорость Иги Свентек или Коко Гауфф. Я крупнее по комплекции, я сильнее и взрывнее, но, возможно, в плане подвижности я не так быстра, как более невысокие и юркие теннисистки. Если бы я могла доставать мячи, как они, при этом обладая своей мощью, это было бы идеально».

Хотя Бадоса и признает, что уступает в скорости Свентек и Гауфф, это не мешало ей одерживать победы над ними. На данный момент в сумме она ведет в очных встречах с ними со счетом 5:4 (с Игой – 1:1, с Коко – 4:3).

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WTA Мадрид Паула Бадоса интервью Ига Свёнтек Коко Гауфф
Вячеслав Кулаковский Источник
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Комментарии 1
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Sashamar
А ще зрадити Марту і піти в найближчі подруги до Соболенки. Нещодавно мені ЧестнОК підкинув ролик: бульбозавриха матюкає Миколу Давиденка (щось на тему призових). Що Аріна розмовляє матом не новина, та й Давиденко, можливо, іншого не заслуговує. Цікаво інше: а хто там радісно підстрибує поруч з омонівкою? А це наша подруга Бідося!
   Що ви тут про вату пишете. Пишіть вже одразу про Кудерметову, Потапову, Шнайдер.
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