БАДОСА: «Иметь скорость Свентек или Гауфф и мою мощь – это идеально»

Испанская теннисистка Паула Бадоса призналась, что с трудом могла ходить из-за травмы, перед возвращением на корт на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.

Выступая перед журналистами, бывшая вторая, а ныне девятая ракетка мира Паула Бадоса рассказала о своем физическом состоянии, поскольку не выходила на корт с марта, когда снялась с турнира в Майами.

«Я бы солгала, если бы сказала, что сейчас в идеальной форме. Я восстанавливаюсь. Это, пожалуй, одно из самых сложных восстановлений, потому что травма совсем не похожа на то, через что я проходила раньше.

Это было что-то, что реально действовало мне на нервы, в прямом смысле. Потому что я чувствовала себя ужасно даже в повседневной жизни. Я постоянно испытывала боль, у меня были проблемы со сном, мне было тяжело ходить – это было очень тяжело».

Бадоса снялась с Открытого чемпионата Майами перед четвертьфиналом, а затем пропустила турнир в Чарльстоне по той же причине. Готовясь вернуться на свой домашний турнир, испанка рассказала, насколько трудным был процесс восстановления.

«Мне сделали несколько инъекций. Первая не помогла, а вот вторая, кажется, начала действовать. Но каждое утро я просыпаюсь с тревогой. На данный момент все отклики положительные, и я могу тренироваться, набирать форму, восстанавливаться. Я счастлива, что, по крайней мере, мне больше не больно каждый день».

После серии вопросов о травме Бадосе предложили выбрать навык, который она хотела бы позаимствовать у другой современной теннисистки WTA.

«Я бы, конечно, хотела иметь скорость Иги Свентек или Коко Гауфф. Я крупнее по комплекции, я сильнее и взрывнее, но, возможно, в плане подвижности я не так быстра, как более невысокие и юркие теннисистки. Если бы я могла доставать мячи, как они, при этом обладая своей мощью, это было бы идеально».

Хотя Бадоса и признает, что уступает в скорости Свентек и Гауфф, это не мешало ей одерживать победы над ними. На данный момент в сумме она ведет в очных встречах с ними со счетом 5:4 (с Игой – 1:1, с Коко – 4:3).