Осталось 9 голов до 100... Дьекереш стал настоящим ужасом для соперника
Шведский форвард «Спортинга» продолжает демонстрировать феноменальные бомбардирские показатели
Во втором полуфинальном матче Кубка Португалии «Спортинг» на выезде победил «Риу Аве» со счетом 2:1 (4:1 по сумме двух встреч) и вышел в финал турнира.
Свой очередной гол за лиссабонский клуб забил 26-летний шведский нападающий Виктор Дьекереш. Интересен тот факт, что швед забивает в ворота «Риу Аве» в последних 5-ти матчах подряд.
Декереш забил уже 91-й гол в 97-ми матчах за «Спортинг» во всех турнирах.
В финале Кубка Португалии «Спортинг» будет ждать победитель пары «Бенфика» – «Тирсенсе». Практически со 100-процентной уверенностью можно сказать, что нас будет ждать лиссабонское дерби в финале, поскольку «Бенфика» в первом матче победила своего соперника со счетом 5:0.
⏹ ESTAMOS NA FINAL DA TAÇA DE PORTUGAL!!! 👏— Sporting CP (@SportingCP) April 22, 2025
⚽ Inácio e Gyökeres
⚪ 1-2 🟢 // #RAFCSCP pic.twitter.com/a4t9rCGMxO
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