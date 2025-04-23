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  4. Осталось 9 голов до 100... Дьекереш стал настоящим ужасом для соперника
Португалия
23 апреля 2025, 11:49 |
507
1

Осталось 9 голов до 100... Дьекереш стал настоящим ужасом для соперника

Шведский форвард «Спортинга» продолжает демонстрировать феноменальные бомбардирские показатели

23 апреля 2025, 11:49 |
507
1
Осталось 9 голов до 100... Дьекереш стал настоящим ужасом для соперника
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Во втором полуфинальном матче Кубка Португалии «Спортинг» на выезде победил «Риу Аве» со счетом 2:1 (4:1 по сумме двух встреч) и вышел в финал турнира.

Свой очередной гол за лиссабонский клуб забил 26-летний шведский нападающий Виктор Дьекереш. Интересен тот факт, что швед забивает в ворота «Риу Аве» в последних 5-ти матчах подряд.

Декереш забил уже 91-й гол в 97-ми матчах за «Спортинг» во всех турнирах.

В финале Кубка Португалии «Спортинг» будет ждать победитель пары «Бенфика» – «Тирсенсе». Практически со 100-процентной уверенностью можно сказать, что нас будет ждать лиссабонское дерби в финале, поскольку «Бенфика» в первом матче победила своего соперника со счетом 5:0.

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Mark4854590
Це напевно останній сезон Дьокереша у Спортінгу. тож треба постаратися добити до сотні
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