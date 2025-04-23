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23 апреля 2025, 11:18 | Обновлено 23 апреля 2025, 11:26
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Теннис внутри. Бывшая первая ракетка мира осваивает свою новую роль

Гарбинье Мугуруса рассказала о своей новой работе

23 апреля 2025, 11:18 | Обновлено 23 апреля 2025, 11:26
343
0
Теннис внутри. Бывшая первая ракетка мира осваивает свою новую роль
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарбинье Мугуруса

Бывшая первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса осваивает свою новую роль – от телекомментатора до ведения VIP Tennis Lounge на Tennis Channel.

Год назад чемпионка Ролан Гаррос-2016 и Уимблдона-2017 официально объявила о завершении карьеры, поставив точку в неопределенном перерыве, который начался еще в январе 2023 года. Потеряв мотивацию к постоянным перелетам и турнирам, а также переключив фокус на семью, она повесила ракетку на гвоздь в 30 лет, завершив карьеру с двумя титулами Большого шлема.

«Вначале я думала: «Все, ухожу. Пока всем!» – вспоминает Гарбинье. – Я даже не хотела видеть теннисный мяч 3-4 года. Но потом… не знаю. Кажется, теннис хочет вернуть меня! Это то, что я знаю, это часть меня, у меня в сердце. Так что я рада быть здесь снова».

В Майами Мугуруса впервые примерила на себя роль ведущей нового проекта VIP Tennis Lounge на Tennis Channel, проводя интервью как на английском, так и на испанском. В кадре оказались ее бывшие соперницы на корте, звезды нового поколения и даже бывший тренер – легенда испанского тенниса Кончита Мартинес.

Этот опыт продолжил ее новое увлечение. Ранее Гарбинье комментировала турниры в Индиан-Уэллсе, а также была директором итогового турнира WTA в Эр-Рияде.

«Все, что я делаю сейчас в новинку, – говорит она. – Даже если среда знакомая, роль для меня новая. Но мне это очень нравится. Я люблю видеть знакомые лица, быть частью турнира, но уже с другой стороны. Сейчас это моя новая работа, и все – процесс обучения».

Самым большим сюрпризом стало то, как ее заинтересовала внутренняя «кухня» тенниса. Хотя она далеко не первая экс-теннисистка, ставшая комментатором, Гарбинье подошла к этому делу с той же концентрацией, с какой раньше выходила на финалы.

«Я должна быть в курсе всего: кто выиграл, кто проиграл. Это теперь моя работа – быть подготовленной».

Будучи директором итогового турнира WTA в 2023 году, Мугуруса увидела, насколько сложна организационная сторона тенниса. Она признается: «Это просто безумие – объем работы, количество людей, деталей, вложений. Когда я была игроком, я всего этого не замечала. Мы приезжаем – все готово: холодильники полны, корты блестят. Мы воспринимаем это как должное».

«Я хотела бы знать об этом больше, когда еще играла. Но тогда тебе не до этого. У тебя есть турнир и нужно сосредоточиться лишь на нем. Я была такой же. Но теперь это безумно интересно и важно».

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Вячеслав Кулаковский Источник: Tennis.com
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