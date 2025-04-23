Экс-игрок Шахтера стал лучшим в 2025 году в одном интересном рейтинге

В матче 3-го тура Кубка Либертадорес бразильский Интернасьонал и уругвайский Насьональ сыграли вничью 3:3.

Хозяева проигрывали 0:3 после первого тайма, а во втором переломили ход поединка.

Героем матча снова стал Алан Патрик, отличившийся голом и результативной передачей.

На счету бывшего игрока Шахтера уже 9 забитых мячей и 3 ассиста в 2025 году в 15 матчах за Интернасьонал.

Интересен тот факт, что 6 голов были забиты с пенальти. Алан Патрик является рекордсменом среди всех игроков чемпионата Бразилии по количеству реализуемых пенальти в 2025 году во всех турнирах.

В этом сезоне Кубка Либертадорес Алан Патрик забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.