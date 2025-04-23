Экс-игрок Шахтера стал лучшим в 2025 году в одном интересном рейтинге
Алан Патрик снова отличился голом за Интернасьонал и снова сделал это с пенальти
В матче 3-го тура Кубка Либертадорес бразильский Интернасьонал и уругвайский Насьональ сыграли вничью 3:3.
Хозяева проигрывали 0:3 после первого тайма, а во втором переломили ход поединка.
Героем матча снова стал Алан Патрик, отличившийся голом и результативной передачей.
На счету бывшего игрока Шахтера уже 9 забитых мячей и 3 ассиста в 2025 году в 15 матчах за Интернасьонал.
Интересен тот факт, что 6 голов были забиты с пенальти. Алан Патрик является рекордсменом среди всех игроков чемпионата Бразилии по количеству реализуемых пенальти в 2025 году во всех турнирах.
В этом сезоне Кубка Либертадорес Алан Патрик забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
Alan Patrick na temporada 2025:— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) April 23, 2025
15 jogos
9 gols
3 assistências pic.twitter.com/lJjSzzVm4R
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