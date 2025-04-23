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Кубок Либертадорес
23 апреля 2025, 10:26 |
292
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Экс-игрок Шахтера стал лучшим в 2025 году в одном интересном рейтинге

Алан Патрик снова отличился голом за Интернасьонал и снова сделал это с пенальти

23 апреля 2025, 10:26 |
292
0
Экс-игрок Шахтера стал лучшим в 2025 году в одном интересном рейтинге
Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Патрик

В матче 3-го тура Кубка Либертадорес бразильский Интернасьонал и уругвайский Насьональ сыграли вничью 3:3.

Хозяева проигрывали 0:3 после первого тайма, а во втором переломили ход поединка.

Героем матча снова стал Алан Патрик, отличившийся голом и результативной передачей.

На счету бывшего игрока Шахтера уже 9 забитых мячей и 3 ассиста в 2025 году в 15 матчах за Интернасьонал.

Интересен тот факт, что 6 голов были забиты с пенальти. Алан Патрик является рекордсменом среди всех игроков чемпионата Бразилии по количеству реализуемых пенальти в 2025 году во всех турнирах.

В этом сезоне Кубка Либертадорес Алан Патрик забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Алан Патрик статистика Кубок Либертадорес Интернасьонал Насьональ Монтевидео
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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