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Англия
23 апреля 2025, 17:42 | Обновлено 23 апреля 2025, 18:02
514
2

Ман Юнайтед предлагает солидный контракт вингеру сборной Бразилии

Матеус Кунья, вероятно, летом станет футболистом «Манчестер Юнайтед»

23 апреля 2025, 17:42 | Обновлено 23 апреля 2025, 18:02
514
2
Ман Юнайтед предлагает солидный контракт вингеру сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Кунья

Вингер национальной сборной Бразилии Матеус Кунья, выступающий за «Вулверхэмптон» в АПЛ, еще на шаг приблизился к переходу в «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, для бразильца уже подготовлен контракт на пять лет. Возможно, договор будет включать в себя продолжение сотрудничества еще на сезон.«Красные дьяволы» планируют активировать опцию выкупа, составляющую 62,5 миллиона фунтов.

В текущем сезоне Кунья является лучшим бомбардиром «Вулверхэмптона», забив 15 голов во всех соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Ман Юнайтед нашел нового вратаря за 40 млн.

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Матеус Кунья трансферы трансферы АПЛ Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Николо Скира
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Falko
Антоні? ))
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Gargantua81
наконец то хороший трансфер
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