Ман Юнайтед предлагает солидный контракт вингеру сборной Бразилии

Вингер национальной сборной Бразилии Матеус Кунья, выступающий за «Вулверхэмптон» в АПЛ, еще на шаг приблизился к переходу в «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, для бразильца уже подготовлен контракт на пять лет. Возможно, договор будет включать в себя продолжение сотрудничества еще на сезон.«Красные дьяволы» планируют активировать опцию выкупа, составляющую 62,5 миллиона фунтов.

В текущем сезоне Кунья является лучшим бомбардиром «Вулверхэмптона», забив 15 голов во всех соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Ман Юнайтед нашел нового вратаря за 40 млн.