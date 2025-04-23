Ман Юнайтед предлагает солидный контракт вингеру сборной Бразилии
Матеус Кунья, вероятно, летом станет футболистом «Манчестер Юнайтед»
Вингер национальной сборной Бразилии Матеус Кунья, выступающий за «Вулверхэмптон» в АПЛ, еще на шаг приблизился к переходу в «Манчестер Юнайтед».
По информации источника, для бразильца уже подготовлен контракт на пять лет. Возможно, договор будет включать в себя продолжение сотрудничества еще на сезон.«Красные дьяволы» планируют активировать опцию выкупа, составляющую 62,5 миллиона фунтов.
В текущем сезоне Кунья является лучшим бомбардиром «Вулверхэмптона», забив 15 голов во всех соревнованиях.
Ранее сообщалось, что Ман Юнайтед нашел нового вратаря за 40 млн.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент УАФ – о смерти Папы Римского
Нейтральные сердца – на стороне аутсайдера, а кого поддержит Фортуна?