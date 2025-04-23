ТАРАСЕНКО: «Мне смешно. Поповичу могу ответить только одно...»

Бывший спортивный директор черкасского ЛНЗ Евгений Тарасенко ответил бывшему голкиперу «фиолетовых» Андрею Поповичу, раскритиковавшему топ-менеджера.

– Экс-вратарь ЛНЗ Андрей Попович говорил, что вы наживались на откатах из игроков. Уговорили его вернуться в ЛНЗ, а потом сказали, что он проиграл конкуренцию Самойленко, и вообще он вам мешал из-за того, что не давал проценты и никогда не молчал. Что можете сказать по этому поводу?

– Мне смешно слышать о каких-то откатах во Второй и Первой лигах. Попович могу сказать одно: если ты сильный игрок – тебя никогда в жизни не уберут из команды. В ЛНЗ только тренер принимал решение, какого игрока брать и кого убирать.

– Также Попович говорил, что вы Бакалова выжили из ЛНЗ из-за того, что он не давал вам заниматься своими «приколами».

– Можете написать, что я сильно посмеялся над его заявлением. Ну какие откаты могут быть во Второй лиге?

Ранее сообщалось, что ЛНЗ определился с новым генеральным директором.