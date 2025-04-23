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  4. ТАРАСЕНКО: «Мне смешно. Поповичу могу ответить только одно...»
Украина. Премьер лига
23 апреля 2025, 09:08 | Обновлено 23 апреля 2025, 09:09
633
0

ТАРАСЕНКО: «Мне смешно. Поповичу могу ответить только одно...»

Евгений Тарасенко посмеялся над претензиями Андрея Поповича

23 апреля 2025, 09:08 | Обновлено 23 апреля 2025, 09:09
633
0
ТАРАСЕНКО: «Мне смешно. Поповичу могу ответить только одно...»
ФК ЛНЗ. Евгений Тарасенко

Бывший спортивный директор черкасского ЛНЗ Евгений Тарасенко ответил бывшему голкиперу «фиолетовых» Андрею Поповичу, раскритиковавшему топ-менеджера.

– Экс-вратарь ЛНЗ Андрей Попович говорил, что вы наживались на откатах из игроков. Уговорили его вернуться в ЛНЗ, а потом сказали, что он проиграл конкуренцию Самойленко, и вообще он вам мешал из-за того, что не давал проценты и никогда не молчал. Что можете сказать по этому поводу?

– Мне смешно слышать о каких-то откатах во Второй и Первой лигах. Попович могу сказать одно: если ты сильный игрок – тебя никогда в жизни не уберут из команды. В ЛНЗ только тренер принимал решение, какого игрока брать и кого убирать.

– Также Попович говорил, что вы Бакалова выжили из ЛНЗ из-за того, что он не давал вам заниматься своими «приколами».

– Можете написать, что я сильно посмеялся над его заявлением. Ну какие откаты могут быть во Второй лиге?

Ранее сообщалось, что ЛНЗ определился с новым генеральным директором.

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Евгений Тарасенко ЛНЗ Черкассы Андрей Попович Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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