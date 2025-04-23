Даяна Ястремская – Франческа Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
23 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В 1-м раунде украинка сыграет против британки Франчески Джонс (WTA 138). Поединок состоится четвертым запуском на корте №5 после игры Стародубцева – Фругвиртова. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в 1/32 финала поборется против четвертой ракетки мира Коко Гауфф.
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