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WTA
23 апреля 2025, 07:44 | Обновлено 23 апреля 2025, 07:49
63
0

Юлия Стародубцева – Линда Фругвиртова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

23 апреля 2025, 07:44 | Обновлено 23 апреля 2025, 07:49
63
0
Юлия Стародубцева – Линда Фругвиртова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

23 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 99) начнет выступления в основной сетке грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1/64 финала украинка сыграет против представительницы Чехии Линды Фругвиртовой (WTA 145). Поединок состоится третьим запуском на корте №5 после игры Карле – Шрамкова. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во 2-м раунде встретится с 12-й сеяной Каролиной Муховой.

📺 Видеотрансляция

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Линда Фругвиртова Юлия Стародубцева WTA Мадрид смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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