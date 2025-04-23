Юлия Стародубцева – Линда Фругвиртова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
23 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 99) начнет выступления в основной сетке грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В 1/64 финала украинка сыграет против представительницы Чехии Линды Фругвиртовой (WTA 145). Поединок состоится третьим запуском на корте №5 после игры Карле – Шрамкова. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния во 2-м раунде встретится с 12-й сеяной Каролиной Муховой.
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