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  4. Даяна Ястремская – Франческа Джонс. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде
WTA
23 апреля 2025, 07:37 |
130
0

Даяна Ястремская – Франческа Джонс. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде

Поединок 1/64 финала состоится 23 апреля в 16:30 по Киеву

23 апреля 2025, 07:37 |
130
0
Даяна Ястремская – Франческа Джонс. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде
Коллаж Sport.ua

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23 апреля стартует основная сетка престижного турнира в Мадриде, здесь в первом круге между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 46) и Франческа Джонс (WTA 138). Начала матча запланировано на 16:30 по киевскому времени.

Даяна Ястремская

Наша теннисистка неплохо выглядит в этом сезоне, хотя есть ощущение, что могла бы и лучше. Ястремская провела 23 матча, в которых одержала 14 побед. Возможно, показатели не впечатляют, но украинка играет практически на всех сильных турнирах, не выбирая места, где она могла бы взять титул из-за удобного состава участниц.

Даяна в этом сезоне была близка к одному титулу на турнире в Линце, но проиграла в финале, хотя смотрелась хорошо, имела шансы на победу. Свой грунтовой сезон спортсменка начала на престижном турнире в Штутгарте, она уверенно прошла квалификацию, где обыграла Конюх, а потом Зайдель. В первом круге основной сетки Ястремская попала на Алену Остапенко, при счете 3:6, 0:3 украинка снялась с матча, а соперница в итоге выиграла турнир. Раз теннисистка приехала в Мадрид, значит, серьезных проблем со здоровьем быть не должно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Франческа Джонс

Британская спортсменка не имела никаких предпосылок стать профессиональной теннисисткой, ведь Франческа родилась с генетическим заболеванием, из-за которого у нее меньше пальцев на ногах и руках, чем у обычных людей. Такие ограничения не помещали Джонс играть в теннис на профи уровне.

В Мадриде британка начала с квалификации, где сначала одолела опытную немку Лауру Зигемунд – 6:4, 6:3. Далее была победа над испанкой Кристиной Букшей – 7:6, 3:6, 6:1. В общей сложности Джонс в текущем сезоне провела 23 матча, одержав 17 побед. На счету спортсменки даже есть в этом году выигранный турнир ITF в Бразилии, который проходил на грунте.

Getty Images/Global Images Ukraine. Франческа Джонс

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ястремской – 1.54, победа Джонс – 2.49. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Между собой сыграют ровесницы, примерно одного роста, хотя Ястремская имеет больше опыта серьезных турниров. Джонс серьезная соперница и несмотря на жизненные трудности, она уже доказала, что является настоящим бойцом.

Даяна всегда загадка в плане игры, если она будет спокойна, тогда шансы на успех возрастут. Теннисистки никогда между собой не играли, британка крепкий орешек, поэтому ставка на тотал больше 20,5 геймов выглядит логично. Коэффициент – 1.76.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
23.04.2025 -
16:30
Франческа Джонс
Тотал больше 20.5 1.76 Сделать ставку

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Даяна Ястремская Франческа Джонс WTA Мадрид прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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