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  4. Юлия Стародубцева – Линда Фругвиртова. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде
WTA
23 апреля 2025, 07:22 |
128
0

Юлия Стародубцева – Линда Фругвиртова. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде

Поединок 1/64 финала состоится 23 апреля и начнется ориентировочно в 15:00 по Киеву

23 апреля 2025, 07:22 |
128
0
Юлия Стародубцева – Линда Фругвиртова. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде
Коллаж Sport.ua

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23 апреля на престижном турнире в Мадриде в первом круге сыграют Юлия Стародубцева (WTA 99) и Линда Фругвиртова (WTA 145). Встреча ориентировочно начнется в 15:00 по киевскому времени.

Юлия Стародубцева

Украинская спортсменка пока не лучшим образом проводит этот сезон, на ее счету всего пять побед в 17 противостояниях. Все свои матчи Стародубцева выигрывала исключительно в квалификациях турниров.

В Мадриде место в основное сетке тоже пришлось завоевывать, в первом круге квалификации удалось обыграть француженку Хлоэ Паке – 2:6, 6:3, 6:0. Невероятно сложным выдался матч против еще одной француженки Эльзы Жакемо – 7:6, 2:6, 7:5. В последнем матче нашей спортсменке пришлось совершить настоящий камбэк, ведь она уступала в третьей решающей партии со счетом 1:4.

Сейчас украинке важно выиграть первый матч в основной сетке, особенно, когда речь идет о таком серьезном турнире в Мадриде. Первая подача у Стародубцевой летела по-разному, 63% в первом матче и 72% во втором.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Линда Фругвиртова

Цифры чешки в этом сезоне выглядят неплохо, она одержала 16 побед в 26 встречах, хотя играла на некоторых несильных турнирах. На счету Фругвиртовой финал соревнований WTA 125 в Мексике, где она уступила румынке Кристиан. Сейчас теннисистке 19 лет, ее еще можно отнести к числу перспективных, хотя некоторые в этом возрасте уже брали слэмы...

На этот турнир спортсменка получила wild card, что позволило ей избежать квалификации. Фругвиртова начала свой грунтовый сезон с турнира в Руане, где не смогла пройти квалификацию, но попала в основную сетку, как лаки-лузер. В отборе она уступила во втором круге, в серьезной борьбе будущей финалистке Ольге Данилович. Пока на грунте у спортсменки 2 победы в четырех матчах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Фругвиртова

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Стародубцевой – 2.04, победа Фругвиртовой – 1.78. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Это будет первое очное противостояние соперниц. Сложно определиться с фаворитом, чешка играет лучше в этом сезоне, но находится ниже в рейтинге. Отмечу и тот факт, что Стародубцева уже почувствовала, как это играть в Мадриде, так как прошла квалификацию.

Жду интересной борьбы примерно равных спортсменок, перспективно здесь выглядит ставка на тотал больше 20,5 геймов за 1.69.

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
23.04.2025 -
15:00
Линда Фругвиртова
Тотал больше 20.5 1.69 Сделать ставку

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Юлия Стародубцева Линда Фругвиртова WTA Мадрид прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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