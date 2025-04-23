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23 апреля на престижном турнире в Мадриде в первом круге сыграют Юлия Стародубцева (WTA 99) и Линда Фругвиртова (WTA 145). Встреча ориентировочно начнется в 15:00 по киевскому времени.

Юлия Стародубцева

Украинская спортсменка пока не лучшим образом проводит этот сезон, на ее счету всего пять побед в 17 противостояниях. Все свои матчи Стародубцева выигрывала исключительно в квалификациях турниров.

В Мадриде место в основное сетке тоже пришлось завоевывать, в первом круге квалификации удалось обыграть француженку Хлоэ Паке – 2:6, 6:3, 6:0. Невероятно сложным выдался матч против еще одной француженки Эльзы Жакемо – 7:6, 2:6, 7:5. В последнем матче нашей спортсменке пришлось совершить настоящий камбэк, ведь она уступала в третьей решающей партии со счетом 1:4.

Сейчас украинке важно выиграть первый матч в основной сетке, особенно, когда речь идет о таком серьезном турнире в Мадриде. Первая подача у Стародубцевой летела по-разному, 63% в первом матче и 72% во втором.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Линда Фругвиртова

Цифры чешки в этом сезоне выглядят неплохо, она одержала 16 побед в 26 встречах, хотя играла на некоторых несильных турнирах. На счету Фругвиртовой финал соревнований WTA 125 в Мексике, где она уступила румынке Кристиан. Сейчас теннисистке 19 лет, ее еще можно отнести к числу перспективных, хотя некоторые в этом возрасте уже брали слэмы...

На этот турнир спортсменка получила wild card, что позволило ей избежать квалификации. Фругвиртова начала свой грунтовый сезон с турнира в Руане, где не смогла пройти квалификацию, но попала в основную сетку, как лаки-лузер. В отборе она уступила во втором круге, в серьезной борьбе будущей финалистке Ольге Данилович. Пока на грунте у спортсменки 2 победы в четырех матчах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Фругвиртова

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Стародубцевой – 2.04, победа Фругвиртовой – 1.78. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Это будет первое очное противостояние соперниц. Сложно определиться с фаворитом, чешка играет лучше в этом сезоне, но находится ниже в рейтинге. Отмечу и тот факт, что Стародубцева уже почувствовала, как это играть в Мадриде, так как прошла квалификацию.

Жду интересной борьбы примерно равных спортсменок, перспективно здесь выглядит ставка на тотал больше 20,5 геймов за 1.69.

Прогноз Sport.ua Юлия Стародубцева Линда Фругвиртова Тотал больше 20.5 1.69 Сделать ставку

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