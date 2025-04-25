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Испания
25 апреля 2025, 07:15 | Обновлено 25 апреля 2025, 07:28
231
0

Где смотреть онлайн финал Кубка Испании Барселона – Реал Мадрид

Поединок состоится 26 апреля и начнется в 23:00 по Киеву

25 апреля 2025, 07:15 | Обновлено 25 апреля 2025, 07:28
231
0
Где смотреть онлайн финал Кубка Испании Барселона – Реал Мадрид
Коллаж Sport.ua

26 апреля на Олимпийском стадионе в Севилье состоится финал Кубка Испании 2024/25.

В решающем поединке трофей разыграют два ведущих гранда не только страны и Европы, а и мира: Барселона и Реал Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Киеву. Главный судья противостояния – Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.

В этой кампании это не последнее Эль Класико. 11 апреля сине-гранатовые и сливочные сойдутся в матче 35-го тура Ла Лиги.

Где смотреть онлайн финал Кубка Испании Барселона – Реал Мадрид

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Барселона – Реал Мадрид
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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