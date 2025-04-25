26 апреля на Олимпийском стадионе в Севилье состоится финал Кубка Испании 2024/25.

В решающем поединке трофей разыграют два ведущих гранда не только страны и Европы, а и мира: Барселона и Реал Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Киеву. Главный судья противостояния – Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.

В этой кампании это не последнее Эль Класико. 11 апреля сине-гранатовые и сливочные сойдутся в матче 35-го тура Ла Лиги.

Где смотреть онлайн финал Кубка Испании Барселона – Реал Мадрид

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.