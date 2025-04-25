Где смотреть онлайн финал Кубка Испании Барселона – Реал Мадрид
Поединок состоится 26 апреля и начнется в 23:00 по Киеву
26 апреля на Олимпийском стадионе в Севилье состоится финал Кубка Испании 2024/25.
В решающем поединке трофей разыграют два ведущих гранда не только страны и Европы, а и мира: Барселона и Реал Мадрид.
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Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Киеву. Главный судья противостояния – Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.
В этой кампании это не последнее Эль Класико. 11 апреля сине-гранатовые и сливочные сойдутся в матче 35-го тура Ла Лиги.
Где смотреть онлайн финал Кубка Испании Барселона – Реал Мадрид
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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