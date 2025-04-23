23 апреля на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде продолжатся матчи 1-го раунде одиночного разряда.

В среду на кортах в столице Испании свои поединки проведут две украинские теннисистки: Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 23 апреля

WTA 1000 Мадрид. 1/64 финала, одиночный разряд

Корт №5. 3-й запуск (не ранее 15:00)

Юлия Стародубцева [Q] – Линда Фругвиртова

Корт №5. 4-й запуск (не ранее 16:30)

Даяна Ястремская – Франческа Джонс [Q]