WTA23 апреля 2025, 06:37 |
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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 23 апреля
В среду на кортах в столице Испании выступят Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская
23 апреля 2025, 06:37 |
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23 апреля на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде продолжатся матчи 1-го раунде одиночного разряда.
В среду на кортах в столице Испании свои поединки проведут две украинские теннисистки: Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 23 апреля
WTA 1000 Мадрид. 1/64 финала, одиночный разряд
Корт №5. 3-й запуск (не ранее 15:00)
Юлия Стародубцева [Q] – Линда Фругвиртова
Корт №5. 4-й запуск (не ранее 16:30)
Даяна Ястремская – Франческа Джонс [Q]
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