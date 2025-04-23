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WTA
23 апреля 2025, 06:37 |
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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 23 апреля

В среду на кортах в столице Испании выступят Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская

23 апреля 2025, 06:37 |
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0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 23 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

23 апреля на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде продолжатся матчи 1-го раунде одиночного разряда.

В среду на кортах в столице Испании свои поединки проведут две украинские теннисистки: Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 23 апреля

WTA 1000 Мадрид. 1/64 финала, одиночный разряд

Корт №5. 3-й запуск (не ранее 15:00)

Юлия Стародубцева [Q] – Линда Фругвиртова

Корт №5. 4-й запуск (не ранее 16:30)

Даяна Ястремская Франческа Джонс [Q]

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WTA Мадрид расписание Даяна Ястремская Юлия Стародубцева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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