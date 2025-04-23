Другие новости23 апреля 2025, 06:15 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
23 апреля 2025, 06:15 |
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В среду, 23 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
16:00 Буковина – Динамо Киев
18:00 Полесье – Шахтер
22:00 Интер – Милан
22:30 Хетафе – Реал Мадрид
КИБЕРСПОРТ
06:45 NaVi – FlyQuest
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