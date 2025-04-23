СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 апреля

В среду, 23 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Буковина – Динамо Киев

14.50 – 6.00 – 1.23

18:00 Полесье – Шахтер

5.40 – 3.80 – 1.67

22:00 Интер – Милан

2.01 – 3.65 – 4.12

22:30 Хетафе – Реал Мадрид

5.03 – 3.78 – 1.81

КИБЕРСПОРТ

06:45 NaVi – FlyQuest

1.17 – 4.87