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Чемпионат Бельгии
Стандард
22.04.2025 21:30 – FT 0 : 1
Ауд-Хеверле
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Бельгия
23 апреля 2025, 04:23 | Обновлено 23 апреля 2025, 04:39
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0

Вестерло провел матч-триллер в Бельгии. Сидорчук сыграл 65 минут

Команда украинского хавбека переиграла Мехелен со счетом 3:2

23 апреля 2025, 04:23 | Обновлено 23 апреля 2025, 04:39
95
0
Вестерло провел матч-триллер в Бельгии. Сидорчук сыграл 65 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

22 апреля сыграны матчи 5-го тура группы плей-офф чемпионата Бельгии за участие в Лиге конференций.

Вестерло одержал выездную победу над Мехеленом со счетом 3:2. ​

Украинский хавбек Сергей Сидорчук сыграл за гостей 65 минут, после чего был заменен

Эта победа позволила Вестерло увеличить свои шансы в турнире за участие в Лиге конференций.

Чемпионат Бельгии. Группа за выход в Лигу конференций

5-й тур. 22 апреля

Мехелен – Вестерло – 2:3

Голы: Вушкович (автогол), 30, Сторм, 71 – Фриган, 28 Сакамото, 64 – ван ден Кейбус, 77

Удаление: Лаубербах, 41 (Мехелен)

Нереализованный пенальти: Хайреманс, 25 (Мехелен)

Дендер – Шарлеруа – 2:1

Голый: Квет, 54, Шайдлер, 69 – Гиагон, 20

Стандард – Левен – 0:1

Гол: Верлинден, 78

Турнирная таблица

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чемпионат Бельгии по футболу Вестерло Сергей Сидорчук Мехелен Дендер Шарлеруа Стандард Ауд-Хеверле Левен
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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