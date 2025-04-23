Вестерло провел матч-триллер в Бельгии. Сидорчук сыграл 65 минут
Команда украинского хавбека переиграла Мехелен со счетом 3:2
22 апреля сыграны матчи 5-го тура группы плей-офф чемпионата Бельгии за участие в Лиге конференций.
Вестерло одержал выездную победу над Мехеленом со счетом 3:2.
Украинский хавбек Сергей Сидорчук сыграл за гостей 65 минут, после чего был заменен
Эта победа позволила Вестерло увеличить свои шансы в турнире за участие в Лиге конференций.
Чемпионат Бельгии. Группа за выход в Лигу конференций
5-й тур. 22 апреля
Мехелен – Вестерло – 2:3
Голы: Вушкович (автогол), 30, Сторм, 71 – Фриган, 28 Сакамото, 64 – ван ден Кейбус, 77
Удаление: Лаубербах, 41 (Мехелен)
Нереализованный пенальти: Хайреманс, 25 (Мехелен)
Дендер – Шарлеруа – 2:1
Голый: Квет, 54, Шайдлер, 69 – Гиагон, 20
Стандард – Левен – 0:1
Гол: Верлинден, 78
Турнирная таблица
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