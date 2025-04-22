Без лидера. Известны стартовые составы на матч Барселона – Мальорка
Матч начнется в 22:30 по Киеву
Во вторник, 22 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Мальорка».
Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.
Наставники обеих команд определили стартовые составы на этот матч. Лучший бомбардир Ла Лиги Роберт Левандовски пропускает игру из-за травмы.
«Барселона»: Щенсны - Форт, Мартинес, Гарсия, Араухо - Педри, Ольмо, Гави - Фати, Торрес, Ямаль.
«Мальорка»: Роман - Мохика, Копете, Раилло, Вальент, Морей Бауза - Саму Коста, Маскарель, Хосабед - Дардер, Ларин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дон Чарльз – о реванше Усик – Дюбуа
В полуфинальном противостоянии Коньяспор не сумел оказать сопротивление