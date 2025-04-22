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Испания
22 апреля 2025, 22:27 | Обновлено 22 апреля 2025, 23:10
202
0

Без лидера. Известны стартовые составы на матч Барселона – Мальорка

Матч начнется в 22:30 по Киеву

22 апреля 2025, 22:27 | Обновлено 22 апреля 2025, 23:10
202
0
Без лидера. Известны стартовые составы на матч Барселона – Мальорка
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

Во вторник, 22 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Мальорка».

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Наставники обеих команд определили стартовые составы на этот матч. Лучший бомбардир Ла Лиги Роберт Левандовски пропускает игру из-за травмы.

«Барселона»: Щенсны - Форт, Мартинес, Гарсия, Араухо - Педри, Ольмо, Гави - Фати, Торрес, Ямаль.

«Мальорка»: Роман - Мохика, Копете, Раилло, Вальент, Морей Бауза - Саму Коста, Маскарель, Хосабед - Дардер, Ларин.

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Роберт Левандовски стартовые составы Барселона Мальорка чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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