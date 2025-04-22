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Чемпионат Англии
Саутгемптон
26.04.2025 17:00 - : -
Фулхэм
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Англия
22 апреля 2025, 21:24 | Обновлено 22 апреля 2025, 21:31
17
0

Саутгемптон – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 26 апреля в 17:00 по Киеву

22 апреля 2025, 21:24 | Обновлено 22 апреля 2025, 21:31
17
0
Саутгемптон – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 26 апреля, состоится матч 34-го тура АПЛ «Саутгемптон» – «Фулхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Саутгемптон

«Саутгемптон» стал первой командой, которая потеряла шансы на сохранение места в АПЛ. Следующий сезон команда поведет в Чемпионшипе. И все же «Саутгемптон» не против попортить жизнь другим командам. К примеру, в прошлом туре «святые» сыграли вничью 1:1 с «Вест Хэмом», который еще не обеспечил себе прописку в элите. «Саутгемптон» в домашних матчах забил 11 мячей. По этому показателю команда делит последнее место с «Лестером».

Фулхэм

«Фулхем» после довольно неожиданной победы над «Ливерпулем» (3:2) проиграл два матча подряд. Команда уступила «Борнмуту» (0:1) и «Челси» (1:2). Похоже, что эти два поражения не позволят команде побороться за место в еврокубках. Перед началом тура «Фулхэм» шел на девятом месте, опережая «Брайтон» по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. На чужом поле «Фулхэм» проиграл последние три матча.

Личные встречи

Матч первого круга закончился вничью 0:0. Из последних пяти матчей «Фулхэм» выиграл два. Одна победа на счету «Саутгемптона».

«Саутгемптон» – «Фулхэм»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Саутгемптон» забивает в среднем по 0,69 гола за игру. Средняя результативность «Фулхэма» в гостях составляет 1,38 гола за матч.

Возможные составы

  • «Саутгемптон»: Рэмсдейл, Стивенс, Беднарек, Харвуд-Беллис, Фернандеш, Сулемана, Мэннинг, Уокер-Питерс, Угочукву, Даунс, Онуачу.
  • «Фулхэм»: Лено, Робинсон, Тете, Басси, Андерсен, Лукич, Берге, Сессеньон, Перейра, Ивоби, Хименес.

Прогноз

«Саутгемптон» мало забивает. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,1.

Прогноз Sport.ua
Саутгемптон
26 апреля 2025 -
17:00
Фулхэм
Тотал меньше 2,5 2,1 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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