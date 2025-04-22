Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2

Известный портал Sportico обнародовал рейтинг самых богатых спортсменов в истории.

Лидером списка стал легендарный баскетболист НБА Майкл Джордан, который за карьеру заработал три миллиарда долларов.

Второе место у Тайгера Вудса – известного американского гольфиста, а пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду получил третью строчку, заработав за карьеру 1.91 миллиард.

На четвертом месте идет форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (1.49 млрд), а живая легенда футбола Лионель Месси – 5-й.

Закрыл рейтинг непобежденный боксер Флойд Мейвезер, который набил себе состояние в 1.15 миллиарда долларов.

Ранее известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых богатых боксеров в истории.

Рейтинг самых богатых спортсменов за всю историю от Sportico