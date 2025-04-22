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22 апреля 2025, 22:07 |
2199
2

Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2

Лидером рейтинга стал Майкл Джордан

22 апреля 2025, 22:07 |
2199
2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Getty Images/Global Images Украина. Криштиану Роналду и Майкл Джордан

Известный портал Sportico обнародовал рейтинг самых богатых спортсменов в истории.

Лидером списка стал легендарный баскетболист НБА Майкл Джордан, который за карьеру заработал три миллиарда долларов.

Второе место у Тайгера Вудса – известного американского гольфиста, а пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду получил третью строчку, заработав за карьеру 1.91 миллиард.

На четвертом месте идет форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (1.49 млрд), а живая легенда футбола Лионель Месси – 5-й.

Закрыл рейтинг непобежденный боксер Флойд Мейвезер, который набил себе состояние в 1.15 миллиарда долларов.

Ранее известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых богатых боксеров в истории.

Рейтинг самых богатых спортсменов за всю историю от Sportico

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Майкл Джордан НБА Криштиану Роналду Тайгер Вудс Леброн Джеймс Лионель Месси Флойд Мейвезер финансы рейтинг
Дмитрий Олейник Источник: Sportico
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Первый Среди Равных
Майвезер тупо бомжара нищий
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0
Andromed
ну це в принципі було очікувано, Джордан є живою легендою і брендом, дуже відомим брендом в усьому світі
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0
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