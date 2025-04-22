Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Лидером рейтинга стал Майкл Джордан
Известный портал Sportico обнародовал рейтинг самых богатых спортсменов в истории.
Лидером списка стал легендарный баскетболист НБА Майкл Джордан, который за карьеру заработал три миллиарда долларов.
Второе место у Тайгера Вудса – известного американского гольфиста, а пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду получил третью строчку, заработав за карьеру 1.91 миллиард.
На четвертом месте идет форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (1.49 млрд), а живая легенда футбола Лионель Месси – 5-й.
Закрыл рейтинг непобежденный боксер Флойд Мейвезер, который набил себе состояние в 1.15 миллиарда долларов.
Ранее известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых богатых боксеров в истории.
Рейтинг самых богатых спортсменов за всю историю от Sportico
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