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Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 20:45 | Обновлено 22 апреля 2025, 21:10
1336
1

Журналист: «Такое ощущение, что в Пушича вселился Луческу»

Вацко оценил высказывания Пушича

22 апреля 2025, 20:45 | Обновлено 22 апреля 2025, 21:10
1336
1
Журналист: «Такое ощущение, что в Пушича вселился Луческу»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Известный эксперт и журналист Виктор Вацко удивлен тем, что тренер Шахтера Марино Пушич после поражения 2:4 от Колоса все проблемы списывает только на судейство.

«Шахтер проиграл Колосу, а Пушич про судейство говорит. Такое ощущение, что в него Луческу вселился. Вам четыре забивает команда, которая за выживание борется, а вам арбитры игру проиграли?».

«У вам половина команды стоит 10+ миллионов, а вам арбитры игру проиграли? Это смешно», – сказал Вацко.

Шахтер в таблице УПЛ отстает от Динамо на 10 пунктов, а команды сыграют между собой в новом туре чемпионата.

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Виктор Вацко Марино Пушич Шахтер Донецк Колос Ковалевка Мирча Луческу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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