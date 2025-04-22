Журналист: «Такое ощущение, что в Пушича вселился Луческу»
Вацко оценил высказывания Пушича
Известный эксперт и журналист Виктор Вацко удивлен тем, что тренер Шахтера Марино Пушич после поражения 2:4 от Колоса все проблемы списывает только на судейство.
«Шахтер проиграл Колосу, а Пушич про судейство говорит. Такое ощущение, что в него Луческу вселился. Вам четыре забивает команда, которая за выживание борется, а вам арбитры игру проиграли?».
«У вам половина команды стоит 10+ миллионов, а вам арбитры игру проиграли? Это смешно», – сказал Вацко.
Шахтер в таблице УПЛ отстает от Динамо на 10 пунктов, а команды сыграют между собой в новом туре чемпионата.
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