Журналист: «Такое ощущение, что в Пушича вселился Луческу»

Известный эксперт и журналист Виктор Вацко удивлен тем, что тренер Шахтера Марино Пушич после поражения 2:4 от Колоса все проблемы списывает только на судейство.

«Шахтер проиграл Колосу, а Пушич про судейство говорит. Такое ощущение, что в него Луческу вселился. Вам четыре забивает команда, которая за выживание борется, а вам арбитры игру проиграли?».

«У вам половина команды стоит 10+ миллионов, а вам арбитры игру проиграли? Это смешно», – сказал Вацко.

Шахтер в таблице УПЛ отстает от Динамо на 10 пунктов, а команды сыграют между собой в новом туре чемпионата.