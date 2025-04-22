ФОТО. Страшная травма сына игрока МЮ: «Лоб разошелся на две части»

Отсутствие защитника «Манчестер Юнайтед» Виктора Линделёфа во втором матче 1/4 финала Лиги Европы против «Лиона» вызвало вопросы, но позже стало известно, что он покинул стадион в перерыве из-за семейной неотложной ситуации.

В соцсетях его жена Майя рассказала, что за час до игры няня позвонила и сообщила: их младший сын Франсис упал дома, ударившись о стеклянную лестницу. У него была серьёзная рана на лбу — лоб буквально разошёлся на две части. Мальчика срочно госпитализировали, провели операцию под наркозом и наложили швы.

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«Это было страшно, не хочу переживать такое снова. Но операция прошла успешно, Франсис — викинг, уже чувствует себя хорошо. Останется шрам, но главное — он в порядке», — написала Майя.

В воскресенье Линделёф уже вышел на поле с капитанской повязкой в матче против «Вулверхэмптона». С женой он в браке с 2018 года, сейчас пара ожидает третьего ребёнка. Контракт Виктора с клубом истекает в июне, и его будущее в «Манчестер Юнайтед» пока неопределённо.