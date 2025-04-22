ФОТО. Жены футболистов Шахтера и Динамо устроили вечеринку. Секси-пати

Даша Бондарь ярко отпраздновала день рождения в одном из развлекательных заведений Киева в компании известных подруг.

Жена защитника «Шахтёра» Валерия Бондаря отметила праздник вместе с возлюбленной Дмитрия Крыськива и женой полузащитника «Динамо» Александра Пихаленка.

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Ведущая с более чем 500 тысячами подписчиков в Instagram выбрала блестящее мини, подчеркнув своё амплуа:

«Год был насыщенным — съёмки, интервью, эфиры, проекты… И кое-что личное — важное, но моё», — написала Даша.

Подруги, которых часто видят вместе в путешествиях по Европе, снова поразили стильными образами.