Тренер Колоса: «Велетень после Шахтера улетел на Марс. Как его вернуть?»

Наставник Колоса Руслан Костышин отметил молодого хавбека Владислава Велетня, который в матче с Шахтером (4:2) забил гол и сделал три результативные передачи.

«У меня сейчас проблема: как его из космоса забрать? Велетень полетел куда-то на Марс, а во вторник у нас первая тренировка после двух выходных».

«Вот и думаю, как его вернуть обратно в семью (улыбается)», – сказал Костышин.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.