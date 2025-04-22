Украина. Премьер лига22 апреля 2025, 19:43 | Обновлено 22 апреля 2025, 20:02
851
0
Тренер Колоса: «Велетень после Шахтера улетел на Марс. Как его вернуть?»
Костышин надеется, что молодой игрок не поймает звезду
22 апреля 2025, 19:43 | Обновлено 22 апреля 2025, 20:02
851
0
Наставник Колоса Руслан Костышин отметил молодого хавбека Владислава Велетня, который в матче с Шахтером (4:2) забил гол и сделал три результативные передачи.
«У меня сейчас проблема: как его из космоса забрать? Велетень полетел куда-то на Марс, а во вторник у нас первая тренировка после двух выходных».
«Вот и думаю, как его вернуть обратно в семью (улыбается)», – сказал Костышин.
В нынешнем сезоне 22-летний игрок забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 апреля 2025, 00:44 0
Андрей Лунин останется в запасе, сыграет – Куртуа
Футбол | 21 апреля 2025, 22:55 3
Украинского вратаря Реала хочет подписать Манчестер Юнайтед
Футбол | 22.04.2025, 15:27
Бокс | 22.04.2025, 07:36
Футбол | 22.04.2025, 18:46
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.04.2025, 04:09 11
21.04.2025, 04:59 4
20.04.2025, 22:25 2
22.04.2025, 15:08 11
Футбол
21.04.2025, 08:16 1
Бокс
21.04.2025, 03:26 2