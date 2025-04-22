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  4. Тренер Колоса: «Велетень после Шахтера улетел на Марс. Как его вернуть?»
Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 19:43 | Обновлено 22 апреля 2025, 20:02
851
0

Тренер Колоса: «Велетень после Шахтера улетел на Марс. Как его вернуть?»

Костышин надеется, что молодой игрок не поймает звезду

22 апреля 2025, 19:43 | Обновлено 22 апреля 2025, 20:02
851
0
Тренер Колоса: «Велетень после Шахтера улетел на Марс. Как его вернуть?»
ФК Колос. Владислав Велетень

Наставник Колоса Руслан Костышин отметил молодого хавбека Владислава Велетня, который в матче с Шахтером (4:2) забил гол и сделал три результативные передачи.

«У меня сейчас проблема: как его из космоса забрать? Велетень полетел куда-то на Марс, а во вторник у нас первая тренировка после двух выходных».

«Вот и думаю, как его вернуть обратно в семью (улыбается)», – сказал Костышин.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

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Владислав Велетень Руслан Костышин инсайд Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Шахтер - Колос
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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