Не соответствует таблице УПЛ. В Ворскле рассказали о бюджете клуба
Лысак считает, что у клуба восьмой-девятый бюджет УПЛ
Вице-президент Ворсклы Олег Лысак рассказал о том, что у команды восьмая или девятая по размеру платежная ведомость в УПЛ, что не отвечает результатам на поле.
«Ворсклы бюджет разбит на детско-юношеский футбол, женский и мужской. В женском футболе у нас 2-3 бюджет в стране, а в мужском, то, по нашим данным, у нас 8-9 платежная ведомость».
«Пока в таблице мы не там, где должны находиться, это точно», – сказал Лысак.
Полтавская команда, проиграв четыре кряду матча, находится на 14-й позиции в зоне переходных матчей.
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