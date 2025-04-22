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  4. Не соответствует таблице УПЛ. В Ворскле рассказали о бюджете клуба
Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 21:25 |
558
0

Не соответствует таблице УПЛ. В Ворскле рассказали о бюджете клуба

Лысак считает, что у клуба восьмой-девятый бюджет УПЛ

22 апреля 2025, 21:25 |
558
0
Не соответствует таблице УПЛ. В Ворскле рассказали о бюджете клуба
ФК Ворскла

Вице-президент Ворсклы Олег Лысак рассказал о том, что у команды восьмая или девятая по размеру платежная ведомость в УПЛ, что не отвечает результатам на поле.

«Ворсклы бюджет разбит на детско-юношеский футбол, женский и мужской. В женском футболе у нас 2-3 бюджет в стране, а в мужском, то, по нашим данным, у нас 8-9 платежная ведомость».

«Пока в таблице мы не там, где должны находиться, это точно», – сказал Лысак.

Полтавская команда, проиграв четыре кряду матча, находится на 14-й позиции в зоне переходных матчей.

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Ворскла Полтава Олег Лысак Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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