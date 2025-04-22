Не соответствует таблице УПЛ. В Ворскле рассказали о бюджете клуба

Вице-президент Ворсклы Олег Лысак рассказал о том, что у команды восьмая или девятая по размеру платежная ведомость в УПЛ, что не отвечает результатам на поле.

«Ворсклы бюджет разбит на детско-юношеский футбол, женский и мужской. В женском футболе у нас 2-3 бюджет в стране, а в мужском, то, по нашим данным, у нас 8-9 платежная ведомость».

«Пока в таблице мы не там, где должны находиться, это точно», – сказал Лысак.

Полтавская команда, проиграв четыре кряду матча, находится на 14-й позиции в зоне переходных матчей.