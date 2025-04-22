Не Туран. Экс-игрок Барселоны может возглавить украинский клуб

Экс-игрок каталонской «Барселоны» и «Порту» Алоисо Пирес Алвес может возглавить «ЮКСА», сообщает Zorya Londonsk.

По информации источника, 61-летний специалист может сменить Дмитрия Чирикала у руля команды.

После 17 туров «ЮКСА» идет на 7-м месте группы «Повышения», имея в своем активе 17 очков.

Последним клубом Алоисо Пиреса Алвеса был «Жил Висенте».

Ранее сообщалось о том, что сын Ромарио прокомментировал дебют за «ЮКСА».