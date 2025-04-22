Украина. Первая лига22 апреля 2025, 18:29 | Обновлено 22 апреля 2025, 18:44
368
0
Не Туран. Экс-игрок Барселоны может возглавить украинский клуб
Алоисо Пирес Алвес может возглавить «Юксу»
22 апреля 2025, 18:29 | Обновлено 22 апреля 2025, 18:44
368
0
Экс-игрок каталонской «Барселоны» и «Порту» Алоисо Пирес Алвес может возглавить «ЮКСА», сообщает Zorya Londonsk.
По информации источника, 61-летний специалист может сменить Дмитрия Чирикала у руля команды.
После 17 туров «ЮКСА» идет на 7-м месте группы «Повышения», имея в своем активе 17 очков.
Последним клубом Алоисо Пиреса Алвеса был «Жил Висенте».
Ранее сообщалось о том, что сын Ромарио прокомментировал дебют за «ЮКСА».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 апреля 2025, 15:27 22
Украинский и итальянский клубы ведут переговоры, но пока далеки от соглашения
Футбол | 22 апреля 2025, 16:57 1
Реал ведет борьбу за чемпионат и Кубок Испании
Футбол | 22.04.2025, 15:08
Футбол | 22.04.2025, 08:30
Футбол | 21.04.2025, 22:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.04.2025, 04:08
21.04.2025, 05:10
21.04.2025, 07:51 1
21.04.2025, 04:59 4
20.04.2025, 22:25 2
21.04.2025, 08:16 1
21.04.2025, 14:25 46
21.04.2025, 04:09 11