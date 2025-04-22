Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Туран. Экс-игрок Барселоны может возглавить украинский клуб
Украина. Первая лига
22 апреля 2025, 18:29 | Обновлено 22 апреля 2025, 18:44
368
0

Не Туран. Экс-игрок Барселоны может возглавить украинский клуб

Алоисо Пирес Алвес может возглавить «Юксу»

22 апреля 2025, 18:29 | Обновлено 22 апреля 2025, 18:44
368
0
Не Туран. Экс-игрок Барселоны может возглавить украинский клуб
Tercerio Tempo. Алоисо Пирес Алвес

Экс-игрок каталонской «Барселоны» и «Порту» Алоисо Пирес Алвес может возглавить «ЮКСА», сообщает Zorya Londonsk.

По информации источника, 61-летний специалист может сменить Дмитрия Чирикала у руля команды.

После 17 туров «ЮКСА» идет на 7-м месте группы «Повышения», имея в своем активе 17 очков.

Последним клубом Алоисо Пиреса Алвеса был «Жил Висенте».

Ранее сообщалось о том, что сын Ромарио прокомментировал дебют за «ЮКСА».

По теме:
Руслан КОСТЫШИН – о победе над Шахтером, Кевине, офсайде и деньгах
Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Все отдавались на поле и знали свои задачи»
ЛНЗ определился с кандидатурой нового спортивного директора
ЮКСА Тарасовка назначение тренера чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Даниил Кирияка Источник: Telegram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СМИ назвали сумму, которую требует Шахтер от Наполи за трансфер Судакова
Футбол | 22 апреля 2025, 15:27 22
СМИ назвали сумму, которую требует Шахтер от Наполи за трансфер Судакова
СМИ назвали сумму, которую требует Шахтер от Наполи за трансфер Судакова

Украинский и итальянский клубы ведут переговоры, но пока далеки от соглашения

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хотим два титула – нужно два раза обыграть Барселону»
Футбол | 22 апреля 2025, 16:57 1
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хотим два титула – нужно два раза обыграть Барселону»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хотим два титула – нужно два раза обыграть Барселону»

Реал ведет борьбу за чемпионат и Кубок Испании

Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
Футбол | 22.04.2025, 15:08
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Футбол | 22.04.2025, 08:30
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Футбол | 21.04.2025, 22:10
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер чемпиона мира: «Усик упадет, нечего будет обсуждать»
Тренер чемпиона мира: «Усик упадет, нечего будет обсуждать»
22.04.2025, 04:08
Бокс
ВИДЕО. Игрок Барселоны, женатый на украинке, красиво отметил ДР
ВИДЕО. Игрок Барселоны, женатый на украинке, красиво отметил ДР
21.04.2025, 05:10
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Руане
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Руане
21.04.2025, 07:51 1
Теннис
Виктор Дьекереш выбрал топ-клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Виктор Дьекереш выбрал топ-клуб, за который будет играть в следующем сезоне
21.04.2025, 04:59 4
Футбол
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
20.04.2025, 22:25 2
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
21.04.2025, 08:16 1
Бокс
Луиш Каштру снова в Шахтере
Луиш Каштру снова в Шахтере
21.04.2025, 14:25 46
Футбол
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
21.04.2025, 04:09 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем