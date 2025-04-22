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Испания
22 апреля 2025, 18:15 | Обновлено 22 апреля 2025, 18:44
702
5

Испанские СМИ: Жирона на пути от Лиги чемпионов к Сегунде

У команды Мичела проблемы в чемпионате Испании

22 апреля 2025, 18:15 | Обновлено 22 апреля 2025, 18:44
702
5
Испанские СМИ: Жирона на пути от Лиги чемпионов к Сегунде
Getty Images/Global Images Ukraine

Жирона в матче чемпионата Испании проиграла Бетису и продлила серию без побед в чемпионате Испании до десяти встреч (семь поражений).

Известный ресурс Marca вышел с заголовком: «Жирона находится на пути в Сегунду после Лиги чемпионов».

А журналисты AS отмечают психологические проблемы команды Мичела. Жирона вчера пропустила на шестой минуте и сразу рассыпалась, проиграв первый тайм 0:3.

«Жирона не первая и не последняя команда, которая после сенсационного выхода в Лигу чемпионов потом борется за выживание. В новом туре команда сыграет с Леганесом, который идет 19-м. В случае поражения Сегунда может стать реальной перспктивой для Жироны», – отмечают в СМИ.

Жирона набрала 34 пункта и находится на 16-м месте в трех пунктах от зоны вылета.

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Иван Зинченко Источник: Marca
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Комментарии 5
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Saar
В середині 2000 Валенсія була Чемпіоном Іспанії. І в єврокубках грала непогано. А де вона зараз!?....
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+1
mazepa1967
Заробили гроші на Довбику і все.Приїхали
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+1
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Первый Среди Равных
Це і без іспанських змі усім видно.
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0
pol-55
Якщо вилетять,то будуть цитованими прикладами,наряду з Лестером *каліф на час*.
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0
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