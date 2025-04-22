Испанские СМИ: Жирона на пути от Лиги чемпионов к Сегунде

Жирона в матче чемпионата Испании проиграла Бетису и продлила серию без побед в чемпионате Испании до десяти встреч (семь поражений).

Известный ресурс Marca вышел с заголовком: «Жирона находится на пути в Сегунду после Лиги чемпионов».

А журналисты AS отмечают психологические проблемы команды Мичела. Жирона вчера пропустила на шестой минуте и сразу рассыпалась, проиграв первый тайм 0:3.

«Жирона не первая и не последняя команда, которая после сенсационного выхода в Лигу чемпионов потом борется за выживание. В новом туре команда сыграет с Леганесом, который идет 19-м. В случае поражения Сегунда может стать реальной перспктивой для Жироны», – отмечают в СМИ.

Жирона набрала 34 пункта и находится на 16-м месте в трех пунктах от зоны вылета.