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Англия
22 апреля 2025, 17:35 | Обновлено 22 апреля 2025, 18:04
878
0

Чемпионшип. Два клуба вышли в АПЛ, Плимут на дне + таблица

Лидс и Бернли вернулись в АПЛ

22 апреля 2025, 17:35 | Обновлено 22 апреля 2025, 18:04
878
0
Чемпионшип. Два клуба вышли в АПЛ, Плимут на дне + таблица
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам вчерашнего игрового дня Лидс и Бернли гарантировали себе финиш в топ-2 и возвращение в АПЛ. Однако чемпион еще не определен – обе команды лидируют с 94 очками.

На третьем месте закончит Шеффилд Юнайтед (86 очков), а в зоне плей-офф еще находятся Сандерленд (76 очков), Бристоль Сити (67 очков) и Ковентри (66 очков).

На зону плей-офф еще претендуют Миддлсбро (63 очка), Миллуолл (63) и Блэкберн (62).

Плимут Максима Таловерова выиграл три из пяти последних матчей, но остался на последней позиции. За два тура до конца команда отстает от спасительной 21-й позиции на три очка.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Лидс 44 27 13 4 89 - 29 94
2 Бёрнли 44 26 16 2 61 - 15 94
3 Шеффилд Юнайтед 44 27 7 10 60 - 35 86
4 Сандерленд 44 21 13 10 58 - 41 76
5 Бристоль Сити 44 17 16 11 57 - 49 67
6 Ковентри Сити 44 19 9 16 62 - 57 66
7 Мидлсбро 44 18 9 17 64 - 54 63
8 Миллуолл 44 17 12 15 45 - 46 63
9 Блэкберн 44 18 8 18 50 - 46 62
10 Вест Бромвич 44 14 18 12 52 - 44 60
11 Суонси 44 17 9 18 48 - 52 60
12 Уотфорд 44 16 8 20 51 - 58 56
13 Шеффилд Уэнсдей 44 15 11 18 58 - 67 56
14 Норвич 44 13 14 17 67 - 66 53
15 КПР 44 13 14 17 52 - 58 53
16 Портсмут 44 14 10 20 56 - 69 52
17 Сток Сити 44 12 14 18 45 - 60 50
18 Престон Норт Энд 44 10 19 15 45 - 55 49
19 Оксфорд Юнайтед 44 12 13 19 44 - 62 49
20 Халл Сити 44 12 12 20 43 - 52 48
21 Дерби Каунти 44 12 10 22 47 - 56 46
22 Лутон Таун 44 12 10 22 41 - 64 46
23 Кардифф Сити 44 9 16 19 46 - 69 43
24 Плимут 44 10 13 21 48 - 85 43
Полная таблица

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Шеффилд Юнайтед Лидс Бернли Плимут чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Максим Таловеров
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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