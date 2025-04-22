Чемпионшип. Два клуба вышли в АПЛ, Плимут на дне + таблица
Лидс и Бернли вернулись в АПЛ
По итогам вчерашнего игрового дня Лидс и Бернли гарантировали себе финиш в топ-2 и возвращение в АПЛ. Однако чемпион еще не определен – обе команды лидируют с 94 очками.
На третьем месте закончит Шеффилд Юнайтед (86 очков), а в зоне плей-офф еще находятся Сандерленд (76 очков), Бристоль Сити (67 очков) и Ковентри (66 очков).
На зону плей-офф еще претендуют Миддлсбро (63 очка), Миллуолл (63) и Блэкберн (62).
Плимут Максима Таловерова выиграл три из пяти последних матчей, но остался на последней позиции. За два тура до конца команда отстает от спасительной 21-й позиции на три очка.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лидс
|44
|27
|13
|4
|89 - 29
|94
|2
|Бёрнли
|44
|26
|16
|2
|61 - 15
|94
|3
|Шеффилд Юнайтед
|44
|27
|7
|10
|60 - 35
|86
|4
|Сандерленд
|44
|21
|13
|10
|58 - 41
|76
|5
|Бристоль Сити
|44
|17
|16
|11
|57 - 49
|67
|6
|Ковентри Сити
|44
|19
|9
|16
|62 - 57
|66
|7
|Мидлсбро
|44
|18
|9
|17
|64 - 54
|63
|8
|Миллуолл
|44
|17
|12
|15
|45 - 46
|63
|9
|Блэкберн
|44
|18
|8
|18
|50 - 46
|62
|10
|Вест Бромвич
|44
|14
|18
|12
|52 - 44
|60
|11
|Суонси
|44
|17
|9
|18
|48 - 52
|60
|12
|Уотфорд
|44
|16
|8
|20
|51 - 58
|56
|13
|Шеффилд Уэнсдей
|44
|15
|11
|18
|58 - 67
|56
|14
|Норвич
|44
|13
|14
|17
|67 - 66
|53
|15
|КПР
|44
|13
|14
|17
|52 - 58
|53
|16
|Портсмут
|44
|14
|10
|20
|56 - 69
|52
|17
|Сток Сити
|44
|12
|14
|18
|45 - 60
|50
|18
|Престон Норт Энд
|44
|10
|19
|15
|45 - 55
|49
|19
|Оксфорд Юнайтед
|44
|12
|13
|19
|44 - 62
|49
|20
|Халл Сити
|44
|12
|12
|20
|43 - 52
|48
|21
|Дерби Каунти
|44
|12
|10
|22
|47 - 56
|46
|22
|Лутон Таун
|44
|12
|10
|22
|41 - 64
|46
|23
|Кардифф Сити
|44
|9
|16
|19
|46 - 69
|43
|24
|Плимут
|44
|10
|13
|21
|48 - 85
|43
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