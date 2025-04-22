Чемпионшип. Два клуба вышли в АПЛ, Плимут на дне + таблица

По итогам вчерашнего игрового дня Лидс и Бернли гарантировали себе финиш в топ-2 и возвращение в АПЛ. Однако чемпион еще не определен – обе команды лидируют с 94 очками.

На третьем месте закончит Шеффилд Юнайтед (86 очков), а в зоне плей-офф еще находятся Сандерленд (76 очков), Бристоль Сити (67 очков) и Ковентри (66 очков).

На зону плей-офф еще претендуют Миддлсбро (63 очка), Миллуолл (63) и Блэкберн (62).

Плимут Максима Таловерова выиграл три из пяти последних матчей, но остался на последней позиции. За два тура до конца команда отстает от спасительной 21-й позиции на три очка.