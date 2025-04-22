ВИДЕО. Сбой в системе. УАФ прокомментировала скандальный гол Шахтера

Комитет арбитров УАФ выступил с заявлением после матча Шахтер – Колос (2:4), в котором при счете 2:1 в пользу гостей арбитры не засчитали гол Шахтера.

Наставника Марино Пушича возмутило, почему арбитры VAR более 10 минут смотрели этот эпизод. УАФ объяснила это техническим сбоем, но подтвердила, что Марлон Гомес был в офсайде, поэтому гол отменили справедливо.

«Гол не засчитали в связи с нарушением Правил игры – положением «вне игры» у игрока ФК «Шахтер». Согласно протоколу и рекомендациям для VAR, обязательная проверка начальной фазы атакующих действий для каждого забитого гола (от перехвата мяча до забитого мяча в ворота).

«В этом эпизоде ​​при проверке VAR развития атаки игроками «Шахтера» было обнаружено вмешательство в игру игрока «Шахтера» № 6, находившегося в положении «вне игры», после чего был забит мяч в ворота ФК «Колос». В связи с тем, что в машине VAR возникли технические проблемы, не позволявшие графически подтвердить положение «вне игры» у вышеуказанного игрока, потребовалось много времени для подтверждения решения об отмене гола. Это время было полностью компенсировано в конце матча.

При технической установке меток и линий компьютер в цифровом значении подтверждал, что игрок «Шахтера» № 6 находился в положении «вне игры». Однако графически, из-за сбоя в системе фиксации офсайдных линий, этого отразить не удалось (на графике линии отображались в некорректной позиции, однако сам факт положения «вне игры» технически был подтвержден цифрами).

К сожалению, такое количество потерянного времени действительно нарушает динамику игры, но главной целью использования системы VAR является конечно правильное решение.

Комитет арбитров уже сделал соответствующее обращение к техническому подрядчику в связи с техническим сбоем в работе системы», – заявили в УАФ.