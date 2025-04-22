Другие новости22 апреля 2025, 16:45 | Обновлено 22 апреля 2025, 16:49
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ФОТО. Известная теннисная пара посетила шоу вручения наград Laureus
Паула Бадоса и Стефанос Циципас пришли на церемонию вручения наград Laureus World Sports Awards
22 апреля 2025, 16:45 | Обновлено 22 апреля 2025, 16:49
165
0
Известная теннисная пара Паула Бадоса и Стефанос Циципас пришли на церемонию вручения наград Laureus World Sports Awards в Мадриде.
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