Тренер Ноттингем Форест: «Сами не ждали, что будем бороться за ЛЧ»
Команда Эшпириту Санту ведет борьбу в двух турнирах
Тренер Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту признал, что он сам и игроки команды не ожидали борьбы за место в Лигу чемпионов.
«Никто не ожидал, что мы будем бороться за Лигу чемпионов. И мы сами этого не ожидали. Мы хотим продолжать эту борьбу и наслаждаться тем, что мы делаем. Нам нравится такой вызов».
«И не только в АПЛ, ведь мы едем на Уэмбли на матч полуфинала Кубка Англии. Хочу сказать, что Ноттингем Форест гордится своей игрой в нынешнем сезоне», – Эшпириту Санту.
В АПЛ Лесники идут на третьей позиции. По итогам сезона пять команд чемпионата Англии получат место в Лиге чемпионов.
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