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Англия
23 апреля 2025, 17:10 | Обновлено 23 апреля 2025, 17:30
122
0

Тренер Ноттингем Форест: «Сами не ждали, что будем бороться за ЛЧ»

Команда Эшпириту Санту ведет борьбу в двух турнирах

23 апреля 2025, 17:10 | Обновлено 23 апреля 2025, 17:30
122
0
Тренер Ноттингем Форест: «Сами не ждали, что будем бороться за ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту признал, что он сам и игроки команды не ожидали борьбы за место в Лигу чемпионов.

«Никто не ожидал, что мы будем бороться за Лигу чемпионов. И мы сами этого не ожидали. Мы хотим продолжать эту борьбу и наслаждаться тем, что мы делаем. Нам нравится такой вызов».

«И не только в АПЛ, ведь мы едем на Уэмбли на матч полуфинала Кубка Англии. Хочу сказать, что Ноттингем Форест гордится своей игрой в нынешнем сезоне», – Эшпириту Санту.

В АПЛ Лесники идут на третьей позиции. По итогам сезона пять команд чемпионата Англии получат место в Лиге чемпионов.

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Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту Лига чемпионов Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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