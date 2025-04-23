Тренер Ноттингем Форест: «Сами не ждали, что будем бороться за ЛЧ»

Тренер Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту признал, что он сам и игроки команды не ожидали борьбы за место в Лигу чемпионов.

«Никто не ожидал, что мы будем бороться за Лигу чемпионов. И мы сами этого не ожидали. Мы хотим продолжать эту борьбу и наслаждаться тем, что мы делаем. Нам нравится такой вызов».

«И не только в АПЛ, ведь мы едем на Уэмбли на матч полуфинала Кубка Англии. Хочу сказать, что Ноттингем Форест гордится своей игрой в нынешнем сезоне», – Эшпириту Санту.

В АПЛ Лесники идут на третьей позиции. По итогам сезона пять команд чемпионата Англии получат место в Лиге чемпионов.