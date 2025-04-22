Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ определился с кандидатурой нового спортивного директора
Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 16:18 |
717
0

ЛНЗ определился с кандидатурой нового спортивного директора

До конца сезона работать в должности будет Василий Каюк

22 апреля 2025, 16:18 |
717
0
ЛНЗ определился с кандидатурой нового спортивного директора
fc-lnz.com. Василий Каюк

Руководство черкасского ЛНЗ определилось с кандидатурой преемника Евгения Тарасенко на посту спортивного директора клуба.

По информации блогера Игоря Бурбаса, до конца текущего сезона спортивным директором ЛНЗ, вероятно, будет Василий Каюк, который до сегодняшнего дня выполнял обязанности спортивного директора академии черкасского клуба.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ уволил не только Тарасенко, но и генерального директора клуба, а в прошлом видеоблогера Андрея Колесника.

По теме:
Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Все отдавались на поле и знали свои задачи»
«Тогда я счастлив». Вантух назвал главную проблему Зари в УПЛ
СУРКИС – о лидере Динамо: «Он очень сильно переболел»
ЛНЗ Черкассы спортивный директор чемпионат Украины по футболу Евгений Тарасенко
Алексей Сливченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»
Бокс | 22 апреля 2025, 03:31 0
Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»
Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»

Баходир Жалолов назвал своего кумира

СМИ назвали сумму, которую требует Шахтер от Наполи за трансфер Судакова
Футбол | 22 апреля 2025, 15:27 19
СМИ назвали сумму, которую требует Шахтер от Наполи за трансфер Судакова
СМИ назвали сумму, которую требует Шахтер от Наполи за трансфер Судакова

Украинский и итальянский клубы ведут переговоры, но пока далеки от соглашения

Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании с Барселоной
Футбол | 22.04.2025, 00:44
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании с Барселоной
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании с Барселоной
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
Футбол | 22.04.2025, 15:08
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
Легенда Реала впервые за полгода провел тренировку с мячом
Футбол | 22.04.2025, 16:35
Легенда Реала впервые за полгода провел тренировку с мячом
Легенда Реала впервые за полгода провел тренировку с мячом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
22.04.2025, 08:55
Футбол
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
22.04.2025, 07:36 2
Бокс
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
21.04.2025, 04:09 11
Футбол
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
21.04.2025, 22:10
Футбол
Остапенко наказала Соболенко и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Штутгарте
Остапенко наказала Соболенко и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Штутгарте
21.04.2025, 15:36 16
Теннис
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
22.04.2025, 08:30 4
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Руане
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Руане
21.04.2025, 07:51 1
Теннис
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
21.04.2025, 08:16 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем