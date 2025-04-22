ЛНЗ определился с кандидатурой нового спортивного директора

Руководство черкасского ЛНЗ определилось с кандидатурой преемника Евгения Тарасенко на посту спортивного директора клуба.

По информации блогера Игоря Бурбаса, до конца текущего сезона спортивным директором ЛНЗ, вероятно, будет Василий Каюк, который до сегодняшнего дня выполнял обязанности спортивного директора академии черкасского клуба.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ уволил не только Тарасенко, но и генерального директора клуба, а в прошлом видеоблогера Андрея Колесника.